¿Por qué el 15 de abril es el Día Mundial del Arte? Origen y significado de la fecha

Este miércoles 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, fecha que tiene el objetivo de promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte. La celebración fue propuesta por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y fue oficializada por la UNESCO en el año 2019.

¿Porqué se celebra el 15 de abril?

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estableció esta fecha para conmemorar el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci.

Durante este día, muchas organizaciones realizan eventos como exposiciones, talleres, cursos, clases abiertas y foros, en los que se habla del arte.

¿Cuál es la importancia del arte?

El arte es un medio para que las personas puedan expresar ideas, conciencia social, críticas y reflexiones utilizando distintos recursos plásticos, sonoros o lingüísticos.

La ciencia ha detectado muchas ventajas para las personas como:

Desarrolla una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de ética muy sólido.

Ayuda al aumento de la concentración.

Permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas.

Fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal.

Promueve la tolerancia.

Aumenta la confianza y el auto concepto del individuo.

¿Qué es una efemérides?

Es común que en los medios de comunicación y los creadores de contenidos usen las efemérides para poder conmemorar o recordar algún evento en particular. Según la Real Academia de la Lengua Española, una efeméride tiene cuatro significados, de los cuales tres se encuentran en relación a un mismo sentido, mientras que solo uno no tiene nada que ver con el resto.

La Real Academia de la Lengua Española explica que una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. También indica, como segunda definición que puede entenderse como la misma conmemoración o festejo que se da en torno a un hecho. Por último, el tercer significado de esta palabra que se suele usar en medios de comunicación explica que se puede tratar de un comentario o un libro en donde se refieren de un acontecer diario.

Es por ello que siempre que se suele buscar efemérides, mucho se habla de un hecho relevante escrito para ser recordado o conmemorado, celebrado en un determinado día, y también es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Las efemérides se clasifican de diferentes maneras, por ejemplo, históricas, hagiográficas o vexilológicas.

Por otro lado, el cuarto significado, que nada tiene que ver con las tres definiciones que brinda la Real Academia de la Lengua Española respecto a esta palabra es las efemérides astronómicas, cuyo significado es “recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas, respecto a la eclíptica y al ecuador, así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos”.

Y es que, en la astronomía, una efeméride es una tabla de valores que da las posiciones de los objetos astronómicos en el cielo en un momento o momentos dados. Aunque fue también una de las primeras aplicaciones de las computadoras mecánicas, el término efemérides continúa aplicándose generalmente a una simple tabla impresa.