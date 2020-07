A inicios de julio, el presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó que el 28 de julio, aniversario de nuestra Independencia, será el único feriado por Fiestas Patrias. ¿Qué pasaba con el 29 de julio? ¿Por qué dejaba de ser considerado feriado?

“En el mes de julio teníamos tres días no laborables, 28 y 29 que son feriados y el día 27 que no es feriado, pero se había declarado por medio de un decreto no laborable. Vamos a emitir las normas correspondientes para que solo el 28 de julio, el día patrio sea feriado de nuestra Independencia, pero el 27 y el 29 van a ser laborables porque hemos estado muchos tiempo con la economía parada”, indicó Vizcarra desde Palacio de Gobierno.

La propuesta del jefe de estado fue oficializada días después por el Poder Ejecutivo a través del Decreto de Urgencia Nº 081-2020, publicado en el diario oficial El Peruano, dejando sin efecto el feriado nacional del miércoles 29 de julio.

¿Por qué el 29 de julio ya no es feriado?

El mandatario explicó que es necesario mantener un solo feriado durante las Fiestas Patrias, para impulsar la actividad económica del país, sobre todo, después de una paralización de actividades por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Por esta razón, el 29 de julio fue declarado día laborable para los trabajadores del sector público y privado.

Según estima la norma, cada día feriado no laborable podría restar entre 0.3 puntos porcentuales (195 millones de soles) 1 punto porcentual (651 millones de soles) al crecimiento del producto bruto interno (PBI) mensual.

“Este mes de julio vamos a poner todo el esfuerzo para que haya más chamba (trabajo), por eso ya lo hemos analizado con los diferentes ministros del sector productivo para que aprovechemos este mes al máximo”, detalló Vizcarra a comienzos de mes.

¿Deben pagarme extra si trabajo el 29 de julio?

Al no ser considerado feriado, como años anteriores, si trabajas el miércoles 29 de julio recibirás tu pago habitual por el día laborado. No recibirás ninguna remuneración extra.

¿Qué feriados quedan el resto de este 2020?

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 08 Octubre: Combate de Angamos

Viernes 09 Octubre: Día no laborable (sector público)

Domingo 01 Noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 08 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 Diciembre: Navidad

Jueves 31 Diciembre: Día no laborable (sector público)

