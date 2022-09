Bajo el título “Music of the Spheres”, la banda británica Coldplay realiza una gira por varios países del mundo, entre los cuales ya se presentó en República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Durante su gira mundial, la agrupación se presentará el próximo 16 y 17 de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá, donde sus fanáticos esperan disfrutar de canciones como “A Sky Full of Stars”, “Paradise”, “Yellow” y muchas más.

Ahora bien, a pesar de la expectativa que genera Coldplay, las presentaciones de la banda en Colombia y en otros países estuvieron en la cuerda floja. Según recoge El Tiempo, Chris Martin, vocalista del grupo, comentó quye la gira estuvo a punto de ser cancelada por problemas económicos.

Por primera vez en su historia, Coldplay enfrentó una crisis financiera. Esto se debió principalmente porque tienen un interés especial en hacer conciertos ecológicos, lo que incrementa los costos de logística.

“Se volvió financieramente complicado, algo que no habíamos vivido antes. Realmente nunca tuvimos una gran crisis financiera. Esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a la situación del dinero”, dijo Martin en una entrevista con el periódico inglés The Sun.

MIRA AQUÍ: 5 canciones de los Enanitos Verdes para recordar por siempre a Marciano Cantero

Afortunadamente, un benefactor anónimo los ayudó e hizo posible que millones de personas alrededor del mundo puedan disfrutar de la agrupación británica en vivo.

“Por suerte tuvimos algo de ayuda, salvaron el día e hicimos algunos cambios. Esta gira fue para probar cosas nuevas y algunas de ellas funcionan y otras no. Somos muy afortunados de poder sufrir pérdidas y sobrevivirlas”, señaló el vocalista.

De acuerdo con medios especializados, Coldplay ha reducido en un 50 % las emisiones de CO2 de sus presentaciones, pues utilizan equipos amigables con el ambiente, paneles solares, entre otras cosas.