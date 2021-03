Un par de zapatillas negras con rojo han desatado la ira de Nike contra un diseño de zapatillas promocionadas por el rapero Lil Nas X. Se trata de unas Air Max 97 con referencias satánicas y una gota de sangre , el calzado ha causado un escándalo en Estados Unidos. La demanda va directamente contra la compañía que las diseñó en colaboración con el músico de 21 años.

Los “Zapatos de Satán” fueron puestos a la venta por la firma del colectivo artístico MSCHF, que se especializa en productos en serie limitada que son vendidos en la web. Fue así que sacaron a la venta una serie limitada de zapatillas de las que solo hay 666 unidades, a un precio de US$1.018.

Este peculiar calzado fue diseñado en colaboración con el rapero estadounidense Lil Nas X, famoso por su tema “Old Town Road”, que hizo furor en 2019 y le dio dos premios Grammy. El lanzamiento de la colección se hizo con motivo del estreno de “Montero (Call Me By Your Name)”, el sencillo de regreso del artista estadounidense.

El modelo es inicialmente el de un par de zapatillas Air Max 97 fabricadas por Nike, a las cuales se lex añadieron símbolos que aluden al diablo, como un estrella invertida de cinco puntas, y a las que también se les inyectó una gota de sangre humana en las suelas, según MSCHF.

Stay tuned for updates as we have them. pic.twitter.com/CuRJ9TEUqe — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) March 29, 2021

“Los ‘Zapatos de Satán’ fueron producidos sin un acuerdo o autorización de Nike”, dijo un portavoz de la empresa a la AFP. “Nike no está vinculada en nada a ese proyecto”, añadió.

Los polémicos “Zapatos de Satán” se agotaron instantes después de salir a venta, causando un revuelto por el que incluso algunos políticos conservadores han acusado a Nike de promover el satanismo.

Lil Nas X se encuentra en el ojo de la tormenta de una demanda de Nike. (Foto de archivo: AFP)

Nike exige que suspender la entrega de esos calzados que fueron totalmente vendidos el lunes, a 1.018 dólares el par. También demanda dinero por perjuicios e intereses pero no especificó la cantidad en cuestión.

“Existen pruebas de que hay una confusión significativa en el mercado, incluyendo llamamientos a boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos satánicos de MSCH, que están basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto”, señala Nike

Por su parte, el videoclip de “Montero (Call Me By Your Name)” ha conseguido más de 35 millones de visitas en el fin de semana: Muestra a Lil Nas X seducido por otro hombre en lo que parece ser el jardín del Edén, tras lo que es condenado al infierno, donde termina seduciendo al diablo con un baile erótico.

La polémica se enmarca dentro del activismo del artista por la visibilidad del colectivo LGTBQ+ en un mundo tan masculino, y a veces homófobo, como el del rap, ha explicado su autor en anteriores ocasiones

Con información de EFE y AFP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Instagram: Crea fotos estilo "vintage" y "aesthetic" con estas aplicaciones

TE PUEDE INTERESAR