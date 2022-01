Compartir la música de videojuegos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Super Mario 64 en YouTube puede provocar reclamos de copyright por parte de Nintendo. Esto sucedió, por ejemplo, con el ‘youtuber’ Gilva Sunner. A continuación, te contamos los detalles de esta sorprendente historia.

Sunner, que tienen un canal de YouTube dedicado a las bandas sonoras de los juegos de Nintendo, se llevó una gran sorpresa al prender su computadora un día que debió haber sido sido común y corriente.

Una vez que ingresó a su cuenta de YouTube, se dio con la sorpresa de que tenía más de 1.300 reclamaciones de derechos de autor contra sus vídeos. La incomodidad de Sunner no se hizo esperar y decidió contar su historia en internet.

Sin embargo, no es la primera vez que Nintendo actúa así en una situación parecida. En 2019, el mismo usuario reveló que había recibido reclamaciones por parte de la división japonesa de la compañía, pero no ha sido hasta 2022 cuando los de Mario han logrado bloquear la mayor parte de vídeos.

“No estoy enfadado o sorprendido de que Nintendo haga esto, pero creo que es un poco decepcionante que no haya una alternativa. Voy a ser claro una vez más: no monetizo mis vídeos y no saco rédito económico de ellos. Entiendo que esto no justifica subir el contenido”, escribió hace un par de años.

Fuente: Eurogamer

