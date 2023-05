A pesar de la taquilla generada por la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, el público no dejó pasar desapercibido un importante detalle. El director de la cinta, James Gunn, decidió cambiar de género a uno de los personajes más conocidos de los cómics: Cosmo. Su decisión generó molestia en algunos seguidores de la saga.

¿Por qué se cambió de género a Cosmo?

El director abordó el tema del abuso animal en la cinta de diversas formas y esto también lo llevó a hacer algunos cambios a Cosmo. Como se sabe, el cierre de la trilogía da prioridad al personaje de Rocket, quien en el set de filmación es interpretado por Sean Gunn, pero cuenta con la voz de Bradley Cooper.

La idea era esclarecer su pasado, bastante conocido entre los fanáticos de los cómics. En las películas se había mencionado una parte de sus orígenes, pero el director quería ponerlo como eje central de la tercera entrega. Esta decisión fue aplaudida por los fans de la saga, puesto que permitió que Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) y Nébula (Karen Gillan) tuvieran un espacio para desarrollarse tomando la trama de Rocket como punto de partida.

La historia de Rocket significaba una crítica muy importante sobre el maltrato animal y sus escenas no tenían la necesidad de ser explícitas, debido que todo estaba claro y eran dolorosas. Esto generó para conectar con la audiencia que terminó conmovida hasta las lágrimas. Sin embargo, Rocket no era el único que reflejaba el abuso animal. Cosmo, interpretada en esta ocasión por María Bakalova, marca de manera más directa porque está inspirada en un evento de la vida cotidiana.

Si bien Cosmo es interpretado por un perro macho en los cómics, en las adaptaciones de Gunn es una hembra y lo recalca varias veces, cuando pide no ser llamada como una “perra mala” o cuando cuenta su pasado como animal terrestre que fue lanzado al espacio básicamente para morir.

Desde su aparición en la película quedó claro que el personaje canino está inspirado en la historia de Laika, una perra que participó de un viaje espacial organizado por el gobierno soviético. Laika pasó a la historia como el primer animal en estar en órbita, pero también por ser la primera en morir en el espacio de esta forma. Su imagen ha servido como símbolo del abuso al que someten a muchos animales solo para realizar experimentos de esta magnitud.

Según recoge Tomatazos, para el director, cambiar a Cosmo para que sea una hembra era algo natural. Sin embargo, muchos usuarios mostraron su molestia y exigieron explicaciones a Gunn sobre su decisión por medio de Twitter.

“¿Por qué convertiste a Cosmo en una hembra cuando siempre ha sido conocido por ser un buen chico?”, fue la pregunta de un cibernauta, a lo que Gunn respondió: “Porque Cosmo se basa en Laika, la perra rusa, que era hembra, así que la cambié de género”.

Otro usuario expresó que su cambio no tenía sentido. “De nada sirve cambiarlo. El cómic original era un perro macho, no lo estás regresando a como era”, expresó el cibernauta. La respuesta no se hizo esperar y el director manifestó lo siguiente: “Prefiero honrar al perro real que murió en el espacio exterior. Cosmo no existiría sin Laika. Por cierto, cambié a Mantis, Drax, High Evolutionary y otros de humanos a extraterrestres, lo que parece ser un cambio mayor. ¿Por qué te molesta tanto?”