TikTok, la app que sorprendió en 2020, es quizás una de las redes sociales más adictivas. Los videos verticales llegaron para conquistar el mundo y lo están logrando. Esta red social con una interfaz muy sencilla solo pide que deslices tu dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba todas las veces que quieras un contenido nuevo.

Pese a que parece ser una aplicación sencilla, TikTok está lejos de este concepto ya que ha sido totalmente diseñada para ser adictiva. No nació de una casualidad, sino que es resultado del calculo de variables, ensayo y error.

“No hay un equipo pequeño detrás. Es una de las mayores compañías de internet en China. Emplea a miles de personas. Si TikTok ha crecido tan rápido se debe a la experiencia de sus ingenieros y a que opera el mejor motor de recomendaciones del competitivo mercado chino”, afirma a BBC Mundo Matthew Brennan, autor de “Attention Factory” (Factoría de atención) y especialista en tecnología.

En efecto, Brennan destaca el sistema recomendador de TikTok como uno de los elementos que hace de esta red social superior. La app china usa un algoritmo que emplea el aprendizaje automático para saber qué contenidos prefiere cada usuario, según su comportamiento.

En poco tiempo, especialmente durante este año de pandemia, se ha vuelto la app más descargada con 800 millones usuarios cativos al mes. “Está rivalizando con YouTube y con Instagram, las plataformas donde la gente acude cuando tiene tiempo libre, donde va a entretenerse o en busca de estatus”, señala el experto.

“Lo que lo hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta. Y lo hace rápidamente porque en 1 minuto puedes ver 5 o 6 videos”, indica Brennan. “En ese tiempo, tienes que descartar el video o verlo. Y esa acción revela si te gusta o no. Así que ByteDance puede conseguir mucha información en muy poco tiempo”, añade.

Mientras tanto en otras plataformas como Netflix o YouTube el proceso es más lento. TikTok mantiene a su usuario en permanente interacción por la corta duración de sus clips (de 15 segundos a un minuto).

“Incluso cuando no haces nada, aún le estás dudando información. Si no haces nada significa que has parado en un video y lo estás viendo. Es un indicador muy fuerte de que lo que ves te parece interesante”, detalla Brennan.

