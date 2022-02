El actor inglés, Tom Felton, es reconocido mayormente por el papel de Draco Malfoy, puesto que interpretó al mago de Slytherin durante toda la franquicia de Harry Potter.

Junto a los entonces desconocidos Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, Felton consiguió una base de admiradores por todo el mundo gracias a las adaptaciones cinematográficas de los libros de JK Rowling.

Luego de que la franquicia de Harry Potter terminara, Felton continuó actuando en películas como “Rise of the Planet of the Apes” y “A United Kingdom”, además de aparecer en series de televisión como “The Flash” y la miniserie “Labyrinth”. Adicionalmente, participó en “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, dónde se reunió con miembros del elenco y del equipo para recordar con cariño la querida franquicia.

A pesar de que Felton se encuentra involucrado en otros proyectos actualmente, el inglés continúa respondiendo preguntas sobre todo lo relacionado con Harry Potter. Durante una entrevista con Square Mile, el popular Draco compartió un dulce recuerdo fuera de pantalla.

Felton reveló cómo aprendió a manejar sus interacciones con los fanáticos cuando estaba en la Comic-Con en San Diego, detallando por qué tuvo que mentir cuando una joven le preguntó sobre cómo es volar en una escoba.

“Estábamos haciendo una sesión de preguntas y respuestas con miles de fanáticos de Potter. Esta pequeña de siete años se acerca. Le damos el micrófono. Ella dice: ‘¿Cómo es volar en una escoba?’ Y yo le respondo: ‘¡Doloroso! ¡Horrible! ¡Te sientas en ese poste de metal y te soplan viento en el pelo!’ Y el rostro de ella estaba como: [Felton hace un gesto con los ojos de alarma]. Así que rápidamente me di cuenta y digo: ¡Es una de las mejores experiencias de tu vida! ¿Qué edad tienes? Tienes nueve… Pronto tendrás dos años más y podrás descubrirlo por ti mismo”.

En ese momento el actor se dio cuenta de cuán real era el universo de Harry Potter para algunos jóvenes fanáticos. En sus mentes, los personajes en pantalla realmente vuelan en escobas. Claramente Felton no pudo romper el corazón de la pequeña con hechos detrás de cámaras.

Otra estrella de Harry Potter que mantiene viva la magia para los jóvenes es Emma Watson, pues en 2015 se volvió viral la situación que vivió con un niño disfrazado de Harry para Halloween. Ella actuó como si él realmente fuera Harry, diciéndole que ella era Hermione Granger y que, por lo tanto, eran amigos.

Dado que los fanáticos del mundo mágico siguen creciendo día a día, es maravilloso saber que el elenco de la franquicia sigue decidido en mantener viva la magia a pesar de los años.

