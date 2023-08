Tula Rodríguez y Carlos Enrique Banderas de la Torre Ugarte, más conocido como ‘Carloncho’, son unos de los personajes más famosos de la farándula peruana. Lamentablemente, para ellos, “Emprendedor ponte las pilas”, programa que conducían en América Televisión, fue cancelado debido un problema que tuvieron por un incidente relacionado con menores de edad. Sin embargo, en las últimas horas han vuelto a dar que hablar por un curioso video difundido den redes sociales.

¿Por qué Tula Rodríguez y ‘Carloncho’ fueron tendencia en las últimas horas?

Para aprovechar el fin de semana, teniendo en cuenta que ahora gozan con más tiempo libre tras cancelarse su programa, ambos salieron en la noche del último sábado. La cuota humorística del video la puso su hija, pues esperó a su mamá de manera muy particular. Esta situación se puede ver a través del video subido por Rodríguez a sus redes sociales.

En la grabación en mención se puede observar cómo Tula llega a su casa y es recibida por su hija. “Bueno, hoy sábado me tocó salir y hay alguien que me está chequeando, ¿qué significa esto?”, dijo Tula.

Ante lo dicho por su mamá, su hija responde: “Tienes que llegar temprano ma’, no te olvides y tú tío tienes que cuidarla (señalando a Carloncho). ¿Quién es el tío? ¿Quieren ver?”, expresaba la conductora”. “No, a mí no me ponchen, por favor, no me... Ya me poncharon, caballero. No te preocupes, tranquilita al teatro estamos yendo”, comentó ‘Carloncho’.

¿Qué más le dijo su hija a Tula Rodríguez?

En otra historia compartida por Tula, se escucha a su hija recriminando a su progenitora por haber llegado tiempo después de la hora esperada. “Ya a las 10 a la casa”, señalaba la menor. “Asu mare, ya hijita, vaya a tomar su sopita y su taza de leche”, dijeron Tula y el locutor de radio.

“Ahora los papeles se van cambiando y ahora es esta niña quien me acompaña. Tranquila hijita, apenas llego, te mando ubicación. Te amo con todo mi ser, ay mi bebé, una oración para su madre. Ahora sí amigo, somos lo que somos, lo que se vende como pan caliente. Yeah, cositas, en cuero, son cositas, chau”, finalizaba así la exvedette.

¿Qué dijo Tula Rodríguez tras la cancelación de “Emprendedor ponte las pilas”?

Después de las críticas recibidas por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otras entidades, y también la publicación de comunicados de prensa de Pro TV y del propio América Televisión, Tula Rodríguez, que por cierto es la única integrante que se ha referido públicamente sobre lo sucedido hasta la fecha, utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas y explicar lo sucedido con las menores de edad que fueron exhibidas en ropa interior.

“Sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa en el que he pertenecido ‘Emprendedor, ponte las pilas’”, fueron las primeras palabras en un video publicado en sus historias de Instagram. “El programa tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores del Perú”, agregó.

“Quiero pedir las disculpas del caso, las disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Me toca continuar, nuevamente pido disculpas”, dijo notoriamente avergonzada luego de conocer que retirarían el programa del aire.

