Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, recientemente ofreció una entrevista donde compartió distintos detalles sobre su trayectoria profesional, principalmente sobre la campaña que realizó en este 2024, donde salió bicampeón nacional con su club. En este sentido, si bien se refirió a sus recientes éxitos, también recordó uno de los momentos más dolorosos de su carrera: el penal que falló en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, el cual le costó la clasificación a la selección peruana. En esta entrevista, se sinceró sobre aquel difícil momento y reveló si volvería a tomar la responsabilidad desde los doce pasos con la ‘Bicolor’.

¿ALEX VALERA VOLVERÍA A PATEAR UN PENAL CON PERÚ?

En primer lugar, Alex Valera recordó el gol que falló ante Brasil por la Copa América 2021. De acuerdo con el delantero, tras errar dicha ocasión, sintió el primer gran dolor de su carrera, debido a que por su cabeza nunca pasaba lo que era fallar y era la primera vez que lo experimentaba.

“Fue peor que una decepción amorosa. Te lo puedo jurar. Sentí que me dio una depresión horrible”, comentó en entrevista para el programa “L1 Radio”. “Emocionalmente estaba destruido. Era la primera vez que me pasaba en mi carrera, y todavía con la selección, donde todo el mundo quiere hacer las cosas bien”, agregó.

Debido a que puso sobre la mesa de diálogo los adversidades que tuvo que afrontar en su mente, uno de los panelistas del programa le preguntó cómo lidió con el penal que falló contra Australia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Acto seguido, el atacante crema reveló lo que sintió y también comentó cómo ve dicha experiencia.

“(Esa situación) Fue peor todavía. Hasta ahora se me complica. Es más, no veo los vídeos. Porque es un momento duro, es un fracaso que tienes tú en tu carrera. Y es normal que tú fracases porque lo intentas. Es imposible que no fracases, todo el mundo fracasa. Y lamentablemente, en esta carrera que tenemos nosotros, estamos predispuestos al fracaso o a la victoria”, manifestó.

Considerando que hoy en día patea penales con su club, además de que se le ve con confianza de hacer este acto, se le preguntó si volvería a ejecutar el balón desde los doce pasos con Perú. Sin muestras de miedo, Alex Valera aseguró que no tendría problemas y aceptaría la responsabilidad.

“Sí, porque es mi trabajo, tengo que asumir. Si el entrenador confía en mí, me pide que yo pateé, tengo que patear”, sostuvo.

"Antes de ese partido, nunca en mi cabeza estaba que es fallar, luego lo sentí peor que una decepción amorosa. Es normal que tú fracases porque lo intentas"



Álex Valera en #L1Radio 🔥 por L1MAX 🇵🇪



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/64Arkuwtzg — L1 MAX (@L1MAX_) November 7, 2024

¿CÓMO FUE LA CAMPAÑA 2024 DE ALEX VALERA CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El delantero peruano fue pieza fundamental en la consecución del bicampeonato de Universitario de Deportes en 2024. Valera disputó un total de 26 partidos, de los cuales inició como titular en 24. Su efectividad frente al arco rival fue notable, anotando 13 goles y brindando 4 asistencias. Su destacada actuación lo convirtió en el máximo goleador del equipo crema del año.

Además de su participación en la liga local, Valera también fue parte del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, donde disputó 5 encuentros.