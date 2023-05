“A veces no quiero ni estar”, es lo que dijo el cantante Alejandro Sanz en una publicación en sus redes sociales, algo que ha preocupado demasiado a sus seguidores quienes se han mostrado empáticos con el artista y le han dado muestras de apoyo. En esta nota compartimos el mensaje completo del español; y te brindamos más datos relacionados sobre el famoso músico.

POR QUÉ ALEJANDRO SANZ GENERÓ PREOCUPACIÓN EN SUS SEGUIDORES

El popular cantante español Alejandro Sanz generó gran preocupación en sus seguidores luego de que escribiera en su cuenta de Twitter un triste mensaje en donde se refiere a su salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, dijo el cantante.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se refirió.

Según manifestó el cantante, compartió el texto “por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

El mensaje ha preocupado a sus fanáticos quienes le mandaron muchos mensajes de apoyo y comprensión.

QUIÉN ES ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz es un reconocido cantante y compositor español, considerado una de las figuras más influyentes y exitosas de la música en español. Nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España, y su nombre completo es Alejandro Sánchez Pizarro.

Desde temprana edad, Sanz mostró su talento musical y su pasión por la música. A los 7 años, comenzó a tocar la guitarra y a componer sus propias canciones. A los 16 años, decidió dedicarse por completo a la música y dejó sus estudios para perseguir su sueño.

En 1989, lanzó su primer álbum titulado “Los Chulos Son Pa’ Cuidarlos”, pero fue con su segundo álbum, “Viviendo Deprisa” (1991), que logró un gran éxito y consolidó su carrera. El álbum incluía éxitos como “Pisando Fuerte” y “Se le Apagó la Luz”. Desde entonces, Alejandro Sanz ha lanzado numerosos álbumes que han alcanzado gran popularidad en todo el mundo.

Su estilo musical abarca diversos géneros como el pop, la balada, el flamenco y la música latina. Sus letras profundas y emotivas han conectado con millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los cantautores más queridos y respetados de habla hispana.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha cosechado numerosos premios y reconocimientos. Ha ganado 20 premios Grammy Latinos y tres premios Grammy, convirtiéndolo en uno de los artistas más galardonados en la historia de estos premios. Sus álbumes han sido certificados con múltiples discos de platino y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

Algunos de sus álbumes más exitosos incluyen “Más” (1997), que incluye el icónico tema “Corazón Partío”; “El Alma al Aire” (2000), con canciones como “Y Solo Se Me Ocurre Amarte” y “Cuando Nadie Me Ve”; y “No Es lo Mismo” (2003), que le valió varios premios Grammy Latinos y presenta éxitos como “No Es lo Mismo” y “Regálame la Silla Donde Te Esperé”.

Además de su éxito en el ámbito musical, Alejandro Sanz es conocido por su activismo y su compromiso con causas sociales. Ha participado en numerosas iniciativas benéficas y ha utilizado su plataforma para alzar la voz en temas como la igualdad, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.