A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento de un cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y cuyo retorno a Tierra evidencia los riesgos asumidos para reingresar a la atmósfera. Es así como a continuación pasamos a contarte porqué resultó desafiante y hasta arriesgado el amerizaje finalmente concretado con éxito, y las consecuencias detrás de caída transmitida en vivo vía YouTube.

POR ESTA RAZÓN EL REGRESO A TIERRA DE LA MISIÓN ARTEMIS II RESULTÓ LA FASE MÁS TEMIDA

La noticia hace eco hoy, y más aún luego de haberse transmitido en vivo lo que fuera el amerizaje de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, cuyo abordaje como tripulantes de la nave Orion terminó evidenciando desafíos ciertamente críticos para los especialistas.

Desde la NASA el reporte revela que la misión Artemis II se completó con éxito, sin embargo el reingreso a la atmósfera representaba un tramo peligroso para los 4 astronautas, y esto debido a las dudas entorno a la integridad del denominado escudo térmico.

Tras completar un viaje de casi 10 días que los llevó a 252.756 millas de casa en su punto más alejado de la Tierra, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, finalmente amerizaron frente a la costa de San Diego, y sanos y salvos fueron recibidos por un equipo conjunto de la agencia espacial estadounidense, y también “las fuerzas armadas estadounidenses que los ayudó a salir de la nave en aguas abiertas y los transportó en helicóptero al USS John P. Murtha para los primeros exámenes médicos”.

“Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba”, remarcó públicamente el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, quien además dio a conocer que mediante Artemis II se “demostró la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional” esenciales para permitir el regreso de la humanidad a la superficie lunar.

EL “LADO OCULTO” DE LA LUNA FOTOGRAFIADO POR ASTRONAUTAS DE ARTEMIS II

La NASA resulta crucial para el avance científico y tecnológico de la humanidad, siendo la exploración del espacio uno de esos objetivos que busca cumplir mediante misiones como el Artemis II.

A propósito de sobrevuelo logrado por parte del equipo que conforman los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, te contamos que la “tripulación fotografió y describió accidentes geográficos” del denominado “hemisferio oculto” de la Luna, y tales como “cráteres de impacto, antiguas coladas de lava y grietas y crestas superficiales” formadas a medida que iba evolucionando.

“También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar”, remarca la NASA mediante información compartida oficialmente, y tras completarse una misión Artemis II a partir de la cual lograron captarse los mejores ángulos de hasta la Cuenca Oriental del imponente cuerpo celeste rocoso que resulta crucial para la ciencia.

ASÍ SE LLEVÓ A CABO LA MISIÓN ARTEMIS II DE LA NASA

Terminaron transcurriendo casi 10 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscaban explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante aproximadamente 10 días desde el 1 de abril “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.