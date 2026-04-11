Por Redacción EC

A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas de Apolo realizaron el primer viaje alrededor de la Luna e incluso terminaron pisándola. Hoy la noticia trasciende entorno a lanzamiento de un cohete Space Launch System (SLS), y la nave espacial Orion que tripularon Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y cuyo retorno a Tierra evidencia los riesgos asumidos para reingresar a la atmósfera. Es así como a continuación pasamos a contarte porqué resultó desafiante y hasta arriesgado el amerizaje finalmente concretado con éxito, y las consecuencias detrás de caída transmitida en vivo vía YouTube.

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