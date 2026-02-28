Los niños y adolescentes peruanos se alistan para iniciar un nuevo Año Escolar, y en esta oportunidad, la caída de lluvias estaría generando precisamente la postergación de clases a nivel nacional. De manera puntual, algunas regiones vienen padeciendo de la inclemencia climática, siendo la razón a partir de la cual el Gobierno evalúa dicha posibilidad, y los colegios privados permanecerían aún con las puertas cerradas.

EL GOBIERNO PERUANO EVALÚA LA POSIBILIDAD DE POSTERGAR EL INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 EN COLEGIOS PRIVADOS

La inclemencia climática hoy figura evidenciada en Perú, y esto pese a la temporada de verano, pero desarrollo de un Niño Costero por el cual ya las autoridades de región en particular, han determinado postergación de inicio de Año Escolar 2026 producto de daños registrados.

Es así como la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), termina anunciando mediante comunicado, que “en atención a la declaratoria de emergencia en diversos distritos ...”, se dispone el aplazamiento de inicio de clases, y por el plazo de una semana dirigido a “colegios privados y de convenio”.

Recordemos que el gobierno peruano mediante el Ministerio de Educación (Minedu), ha programado que el Año Escolar 2026 arranque para las escuelas estatales el 16 de marzo, mientras figuraba previsto que los particulares reciban a alumnado desde el lunes 2.

Al respecto, el comunicado emitido por parte de la GREA termina determinado que los colegios privados de la región inicien clases el día 9, y esto buscando “proteger la vida, la salud y la integridad de estudiantes”.

Resulta importante destacar, que según avisos especializados compartidos, las lluvias persistirán en diversas regiones peruanas e incluida la ciudad de Arequipa, siendo éste el motivo por el cual se establece postergación de inicio de Año Escolar 2026, pero solo dirigida a instituciones particulares.

LOS 8 DISTRITOS DE AREQUIPA COMPRENDIDOS EN ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO PERUANO

Jacobo Hunter

José Luis Bustamante y Rivero

Mariano Melgar

Sachaca

San Juan de Siguas

Sabandía

Yanahuara

Yarabamba

Fuente: Municipalidad de Arequipa

EL CALENDARIO DE FECHAS QUE ESTABLECE MINEDU PARA AÑO ESCOLAR 2026

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.