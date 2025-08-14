Cada 15 de agosto, Arequipa se viste de fiesta para celebrar su aniversario, pero ¿sabes por qué esta fecha es tan especial para la Ciudad Blanca? Con un cronograma repleto de actividades que incluye desde desfiles y conciertos hasta degustaciones de sus platos típicos más emblemáticos, te invitamos a descubrir el origen de esta tradición.

POR QUÉ EL ANIVERSARIO DE AREQUIPA SE CELEBRA CADA 15 DE AGOSTO

El aniversario de Arequipa se celebra cada 15 de agosto en conmemoración de su fundación en 1540, cuando fue establecida bajo el nombre de “Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta” por el conquistador español Francisco Pizarro. Este acto fundacional no solo marcó el inicio de la historia colonial de la ciudad, sino que también sentó las bases para su desarrollo como un importante centro urbano en el sur del Perú. Un año después, en 1541, el rey Carlos V de España otorgó a la ciudad el nombre oficial de “Ciudad de Arequipa” a través de una Cédula Real, consolidando su estatus dentro del Virreinato del Perú.

El nombre “Arequipa” proviene del quechua “Ari-que pay”, que significa “Sí, quedaos”, una expresión que refleja la acogida y hospitalidad de la región. Arequipa se ubica estratégicamente en la intersección de la región andina central y el centro-sur andino, incorporando los valles al sur del Río Sihuas, una posición que ha influido en su desarrollo cultural y económico a lo largo de la historia. Además, su casco antiguo fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, lo que subraya su importancia histórica y arquitectónica, y refuerza la relevancia de las celebraciones de su aniversario.

Paseo del Estandarte de Arequipa incluirá escenificación histórica y participación de colegios en desfile. Foto: Difusión.

Frases por el Aniversario de Arequipa

En tu aniversario, Arequipa querida, celebramos tu historia de grandeza y encanto.

En cada calle empedrada late el corazón de Arequipa, feliz aniversario a esta joya blanca.

A la Ciudad Blanca, en su aniversario, le deseamos más siglos de cultura, tradición y hermosura.

Arequipa, tu belleza es eterna y en este aniversario celebramos tu resplandor.

Felicidades a Arequipa, cuna de poetas y tierra de maravillas, en su día especial.

Arequipa, en tu aniversario, recordamos con cariño tus paisajes que inspiran y enamoran.

Hoy celebramos a Arequipa, donde la historia y la modernidad se abrazan en armonía.

En cada rincón de Arequipa se esconde una historia, en su aniversario, te honramos con gratitud.

Feliz aniversario, Arequipa, eres la mezcla perfecta de tradición y vanguardia.

Arequipa, en tu día, reafirmamos nuestro amor por tu arquitectura imponente y tu esencia cultural.

En tu aniversario, Arequipa, te aplaudimos por mantener viva la llama de la identidad peruana.

Arequipa, tus volcanes y tu gente son motivo de orgullo en este día especial.

En este aniversario, Arequipa, te enviamos abrazos cargados de admiración y cariño.

¡Feliz aniversario, Ciudad Blanca! Tu belleza nos deja sin aliento en cada esquina.

Arequipa, en tu día, celebramos tu espíritu valiente y tu contribución a nuestra historia.

A la ciudad que alberga sueños y tradiciones, ¡feliz aniversario, Arequipa querida!

Arequipa, en tu aniversario, renovamos nuestro compromiso de preservar tu legado.

En esta fecha especial, celebramos a Arequipa, donde la cultura y la herencia se abrazan.

Felicidades a la Ciudad Blanca, que con cada amanecer nos recuerda su grandeza.

Arequipa, en tu aniversario, te deseamos un futuro lleno de prosperidad y más años de esplendor.

Alca - Danza “Los Machu Navidad” en pasacalle regional de Arequipa. Foto: Difusión.

¿CUÁLES SON LOS PLATOS TÍPICOS DE AREQUIPA?

Arequipa es famosa por su rica gastronomía, que refleja la diversidad cultural y la abundancia de ingredientes locales. Entre los platos más emblemáticos se encuentra el Chupe de Camarones, una sopa espesa hecha con camarones, papas, maíz, ají, y un toque de leche que la hace irresistible. Otro plato icónico es el Rocoto Relleno, un pimiento picante relleno de carne molida, especias, y queso, que se hornea y se sirve tradicionalmente con pastel de papa.

El Cuy Chactado es otro plato típico de la región, donde el cuy (conejillo de indias) se fríe entero y se sirve con papas y maíz. El Adobo Arequipeño, un guiso de cerdo marinado en chicha de jora y especias, es un desayuno popular los domingos. Otros platos destacados incluyen el Soltero de Queso, una ensalada refrescante hecha con queso fresco, habas, cebolla, y ají, y la Ocopa Arequipeña, una salsa de maní, ají y hierbas servida sobre papas cocidas.

Los postres también son un deleite en Arequipa, con opciones como el Queso Helado, un postre cremoso hecho de leche, canela, y coco. Para acompañar, es común disfrutar de una copa de Anís Najar, un licor tradicional destilado en la región. La gastronomía arequipeña es una celebración de sabores intensos y preparaciones tradicionales que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte esencial de la identidad cultural de la Ciudad Blanca.