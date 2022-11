¿Hasta dónde podría llegar el amor de un padre? Esa es la pregunta que muchos se podrían estar haciendo al momento de enterarse de un peculiar caso que viene moviendo la opinión pública en Argentina en la que los protagonistas son el progenitor de una niña de 5 años, su vecino del frente y la menor de edad, quién fue abusada sexualmente por quién vivía delante de la casa del padre de familia, y quien además terminó muerto a puñaladas por su acto.

El caso mereceria una condena, y así ocurrió en Argentina, sin embargo, han ocurrido hechos que le han dado una curiosa vuelta a la situación, haciendo que el padre de familia no vaya a la cárcel por defender el honor de su hija. ¿Por qué ocurrió esto? En esta nota te lo contamos.

POR QUÉ UN PADRE DE FAMILIA QUE MATÓ AL ABUSADOR DE SU HIJA NO IRÁ A LA CÁRCEL

La historia nace a partir de una publicación que realiza 24 horas Chile, quien narra estos hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre de 2019, cuando en una conversación con la hija del albañil Fernando Matías Vila, de 32 años, ella le confesó que fue ultrajada por José Dagoberto López, de 66, un hombre que vivía en el departamento del frente de su domicilio.

Fernando Matías Vila se llenó de ira, y tras la acusación, el padre de familia encaró al violador, atacándolo con un arma blanca causándole lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.

El medio indica que Fernando Matías Vila, relató, “justo había un cuchillo arriba de la mesada y fue lo primero que agarré. Sinceramente no me acuerdo mucho, me bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. De los nervios que tenía abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba todo el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así”.

Tras entregarse a la comisaría, y luego de que la policia llegara al lugar de los hechos y comprobara la muerte del vecino que había violado a la menor, las autoridades decidieron arrestarlo. La Fiscalía decidió que el hecho merecía una pena de entre 8 a 25 años, algo que preocupó demasado al padre de familia, quien luego se vio arrepentido de lo que hizo.

“Me arrepiento de lo que hice, porque sino hubiera ido directamente a la casa no me hubiera pasado todo esto. Hace 3 años que vengo viviendo un calvario”, dijo el hombre a Brújula 24.

Sin embargo, el jurado popular de Bahía Blanca estableció una pena menor a los tres años de presidio para el padre, quien defendió el honor de su menor hija quien fue abusada sexualmente por el vecino de enfrente, fue así que el Fernando Matías Vila mató al abusador de su hija y no irá a la cárcel.

La noticia fue bien recibida por la famila de Fernando Matías Vila, sin embargo no todo es bueno, ya que su hija “todavía sigue mal” por los hechos de los que fue víctima, revelando que esta “hasta hace poco no sabía que estuve preso, ella pensaba que yo estaba trabajando en el penal”.