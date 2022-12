La salud del Papa Benedicto XVI es muy delicada tal y cómo es sabido por fuentes próximas al Vaticano. El anuncio no ha sorprendido ya que el que fuera Sumo Pontífice durante ocho años, se retiró en el año 2013 por su edad avanzada y por diversos problemas de salud. Es precisamente esta jubilación anticipada lo que sí conmocionó a la Iglesia Católica, dado que se convirtió en el primer supremo líder de la iglesia en renunciar al cargo en casi 600 años.

CÓMO FUE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI

“Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino… Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro… Agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos”, declaró al renunciar.

Según el diario L’Osservatore Romano, Benedicto XVI tomó la decisión durante sus viajes a México y Cuba, en marzo de 2012. Por otro lado, en el 2020, el cardenal Mario Grech en una entrevista comentó que Benedicto XVI “tiene dificultades para hablar” y que según sus propias palabras dijo: “El Señor me ha quitado la palabra para hacerme apreciar el silencio”.

En una entrevista con el diario Corriere della Sera, en 2021, Benedicto XVI, rechazó haberse arrepentido de su dimisión. “Fue una decisión sufrida, pero creo que hice bien, mi conciencia está tranquila”. Frente a la polémica por la presencia de dos papas, él como papa emérito y Francisco como Pontífice en activo, dijo: “No hay dos papas, hay uno solo”.

FECHA EN LA QUE DIMITIÓ EL PAPA BENEDICTO XVI

La renuncia del Papa Benedicto XVI se confirmó el 11 de febrero de 2013. Antes que él, la última vez que se produjo algo parecido fue en el año 1415, cuando el Papa Gregorio XII hizo efectiva su renuncia.

QUÉ SE SABE ACERCA DE SU SALUD ACTUALMENTE

El Vaticano informó este miércoles que el estado de salud de Benedicto XVI se agravó en las últimas horas “por el avance de la edad”, aunque afirmó que “la situación por el momento sigue bajo control” de los médicos.

QUIÉN ES BENEDICTO XVI

Benedicto XVI (en latín, Benedictus PP. XVI), de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger (Marktl, 16 de abril de 1927), ha sido el 265. papa de la Iglesia católica y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Resultó elegido el 19 de abril de 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II, por los cardenales que votaron en el cónclave.

Joseph Aloisius Ratzinger comenzó a ser conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Josef Frings. Posteriormente fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga y luego cardenal por el papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio cardenalicio y, como tal, cardenal-obispo de Ostia en 2002.

Como cardenal decano, presidió los funerales de su predecesor, el papa Juan Pablo II y la Misa Pro Eligendo Pontifice. A los pocos días, el 19 de abril de 2005, el mismo Ratzinger era elegido Papa.