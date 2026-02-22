Por Redacción EC

El Año Escolar 2026 está a la vuelta de la esquina, donde más de 6.2 millones de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria regresarán a las aulas para el presente periodo. Mientras tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) informó sobre el calendario escolar de manera oficial, en la que está estructurado en cuatro bloques académicos de nueve semanas cada uno. Esto permitirá asegurar el cumplimiento de las metas pedagógicas previstas para este año. Sin embargo, tanto padres de familia como alumnos se han preguntado por las esperadas vacaciones escolares, ya que estas les permitirán salir de la ajetreada rutina académica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cambiaron los días de las primeras vacaciones del 2026 para los estudiantes? Esto dice el Minedu
Por qué

¿Cambiaron los días de las primeras vacaciones del 2026 para los estudiantes? Esto dice el Minedu

“El abogado del Lincoln” con Manuel García-Rulfo: ¿Por qué la temporada 4 ha sido la mejor?
Respuestas

“El abogado del Lincoln” con Manuel García-Rulfo: ¿Por qué la temporada 4 ha sido la mejor?

¿Por qué la playa Agua Dulce de Chorrillos estará cerrada desde este 15 de febrero?
Respuestas

¿Por qué la playa Agua Dulce de Chorrillos estará cerrada desde este 15 de febrero?

¿WhatsApp empezará a cobrar? Esto es lo que se sabe hasta el momento
Por qué

¿WhatsApp empezará a cobrar? Esto es lo que se sabe hasta el momento