Los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula tuvieron diferente suerte al final del encuentro de su equipo, Boca Juniors, ante Atlético Tucumán por la jornada 16 de la Superliga Argentina. Si bien el cuadro Xeneize se llevó la victoria por 2-1, la valoración de los medios argentinos para ambos peruanos fue diametralmente opuesta.

Por un lado, el desempeño de Luis Advíncula fue elogiado por la prensa bonearense. El diario “Olé”, por ejemplo, puso 7,5 puntos al desemeño de ‘Bolt’, mientras que el de Zambrano fue apenas calificado con 3,5 unidades, dejando al ‘León’ como uno de los más flojos en el equipo azul y oro.

“Gran segundo tiempo del peruano, integrándose al ataque, bancando en la marca y lanzando buenos centros. Vio la quinta amarilla y llegará limpio al partido con River”, señala “Olé” sobre Luis Advíncula, pero se resistió a calificar en términos similares a Zambrano.

“Otro partido flojo del peruano, que reapareció tras la suspensión del Consejo por indisciplina. Perdió fácil con Pereyra en la acción previa al gol y perdió de arriba en las dos áreas. Le metió un codazo a Ruiz Rodríguez en el descuento que ni el juez ni el VAR consideraron penal”, argumentó “Olé” sobre el desempeño del defensa central que reapareció en el campo tras dos fechas, luego de una pelea en el vestuario con Darío Benedetto y que pudo haberle costado el triunfo a los boquenses tras una dura entrada en el área a un rival en los últimos minuto del cotejo.

Carlos Zambrano fue duramente criticado por la prensa especializada en Argentina a raíz de esta jugada. El peruano arremetió en el área contra Ignacio Maestro Puch cuando el encuentro iba 2-1 a favor de Boca y se jugaban los descuentos del segundo tiempo en la Bombonera. Sin embargo, su codazo no fue sancionado por el árbitro Francisco Espinoza, quien indicó que no advirtió una falta por parte del ‘León’.

“Estoy convencido que la acción no fue penal porque el VAR me avisa si hay un error claro, obvio y manifiesto. No lo interpretamos así”, apuntó el referí para luego indicar que “si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada, es penal, roja y va preso Zambrano”. Sin embargo apuntó que dicha imagen no muestra todo lo que ocurrió: “El jugador tiene apoyado el brazo sobre el delantero pero sin hacerle falta”, agregó.

La actuación de Zambrano también trajo consigo la crítica del periodista argentino Martín Liberman, quien no dejó escapar al peruano. Antes de la falta en cuestión refirió a través de sus redes sociales que el partido de Zambrano era “espantoso” y que su rendimiento “es una involución permanente”.

Boca Juniors enfrenta a Colón de Santa Fe por la fecha 17 de la Superliga argentina este domingo. Los xeneizes, tras su victoria sobre Atlético Tucumán, se ubican en el séptimo puesto del torneo con 26 puntos. Los de Boca están, por diferencia de goles, justo debajo de su clásico rival River Plate. Pese a la derrota, Atlético Tucumán es líder del campeonato con 32 unidades.