Gran preocupación generó un anuncio que realizó la famosa cantante Céline Dion, quien canceló todos sus conciertos y brindó la razón a través de su cuenta de redes sociales. ¿Qué es lo que dijo la aclamada intérprete de “My Heart Will Go On” y por qué esta noticia puso en alerta a todos sus fanáticos en el mundo? En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto, además de brindarte información que debes conocer sobre esta figura de la música.

POR QUÉ CÉLINE DION CANCELÓ TODOS SUS CONCIERTOS

Según la información compartida por la agencia EFE, la célebre cantante Céline Dion sufre una enfermedad neurológica que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023, una noticia anunciada por el Festival Páleo de Nyon (Suiza), uno de los escenarios donde la artista canadiense tenía previsto actuar el 17 de julio del próximo año.

El anuncio de los organizadores del festival suizo, una de las grandes citas veraniegas con la música en el país, ha coincidido con la publicación de un video de Céline Dion en su canal de YouTube en el que confesaba que sufre el llamado “síndrome del hombro rígido”, que le causa espasmos musculares que le impiden actuar.

“Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos”, señaló Céline Dion en el video, donde se emociona y señala entre lágrimas que “todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar”.

Los organizadores del Paléo Festival expresaron en el comunicado sus deseos de una pronta recuperación para la cantante de éxitos como “My Heart Will Go On” e indicaron que devolverán el importe de todas las entradas ya adquiridas.

Con anterioridad, la cantante ya había retrasado su gira europea un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente han sido diagnosticados como síntomas de una rara enfermedad que en palabras de la propia Céline Dion “afecta a una persona entre un millón”.

“Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, señala Céline Dion, que expresa su esperanza de “estar ya en el camino de la recuperación”.

QUIÉN ES CÉLINE DION

Céline Dion es una legendaria cantante y actriz canadiense conocida por su voz poderosa y técnicamente hábil, considerada como la cantante francófona más vendida de todos los tiempos.

Antes de alcanzar el éxito en todo el mundo, Céline Dion emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad en Francia y en el resto del mundo francófono. En 1990 lanzó Unison, su primera producción en inglés que marcó el inicio de su destacada y exitosa carrera en el mercado anglosajón.

Durante los noventa, Céline Dion se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de diez años, con álbumes como Falling into You (1996) y Let’s Talk About Love (1997), ambos certificados diamante en Estados Unidos, con más de 30 millones de ventas cada uno.

Céline Dion es una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos, con ventas récord de más de 220 millones en todo el mundo.