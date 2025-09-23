Miles de peruanos, tanto trabajadores como estudiantes, no solo podrán disfrutar de los diversos feriados nacionales que trae consigo el calendario peruano en las próximas semanas, sino también de varios días no laborables adicionales debido a importantes celebraciones. Esto permitirá que gracias a estos efemérides varios escapen de la trajinada rutina laboral o las clases, ya sea a diversos destinos turísticos o simplemente opten por quedarse en casa junto a sus seres queridos. En ese contexto, una importante región del Perú se verá beneficiada con un feriado regional este 24 de septiembre, lo cual permitirá que se suspendan las clases escolares. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGION DEL PERÚ NO TENDRÁ CLASES ESCOLARES ESTE 24 DE SEPTIEMBRE?

A través de la Ley N.º 15618, se estableció que este miércoles 24 de septiembre sea considerado como feriado en el Departamento de Piura debido a las celebraciones de la Virgen de las Mercedes. En medio de esta festividad religiosa, trabajadores del sector público y privado, así como estudiantes de colegios, institutos y universidades locales, tendrán la oportunidad de descansar. Esto permitirá que de acuerdo a sus creencias puedan conmemorar su día.

Este miércoles 24 de septiembre será feriado en el Departamento de Piura debido a las celebraciones de la Virgen de las Mercedes.

Asimismo, durante la celebración de la Virgen de las Mercedes, que es conmemorada desde la época colonial, muchos devotos acompañan en procesión, misas y celebraciones litúrgicas, reafirmando su fe y tradición de la región. Eso no es todo, pues, es considerada patrona de las Fuerzas Armadas y la protectora de Piura desde dicho periodo. Es importante recordar que sus orígenes se remontan al siglo XVI, con la llegada de los padres mercedarios, quienes emprendieron la labor de evangelizar las tierras norteñas.

Finalmente, la Ley de Descansos Remunerados señala que entre los derechos laborales de los empleados en el país está el descanso obligatorio sin que perjudique sus honorarios. Aunque, en caso de que una persona trabaje durante el feriado podrá recibir una serie de beneficios, a menos que se le otorgue una jornada sustituta de descanso. Es decir, cuando un empleado presta servicios, incluido domingos, en un feriado obligatorio, este tiene derecho a recibir una triple remuneración, como un sueldo habitual por el día feriado, el pago por la jornada laborada y una bonificación extra por trabajar en día festivo.

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2025