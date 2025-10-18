La temporada de fiestas se aproxima trayendo consigo una serie de celebraciones que más allá de la reflexión y diversión, deben generarte el autocuidado de factores tan importantes como la conservación de productos. Al respecto, una ingeniera de alimentos que hace uso de sus redes sociales para compartir tips y recomendaciones, hoy llama la atención refiriéndose a las comidas guardadas en la refrigeradora, y el grave error que estarías cometiendo si las almacenas durante toda una semana, por ejemplo.

INGENIERA DE ALIMENTOS BRINDA TIPS Y RECOMENDACIONES CON RESPECTO AL GUARDADO DE COMIDAS DURANTE VARIOS DÍAS

La función más importante de una refrigeradora radica puntualmente en la conservación de alimentos y bebidas en frío, y con ello, lograr la prolongación de una vida útil que muchas veces no llega a consumarse debido a la cantidad de tiempo permaneciendo dentro de dicho equipo.

En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer lo que refiere la ingeniera, Montse Meléndez, quien de manera muy activa hace uso de sus redes sociales para brindar tips y recomendaciones entorno al cuidado de comidas, y el correcto guardado de platos preparados.

"Si el domingo cocinas para toda la semana y metes todo al refrigerador, lo estás haciendo mal“, remarca la especialista, mientras precisa a la vez que buscar conservar alimentos durante más de 7 días, implica uno de los graves errores cometidos al momento de decidir cocinar para toda la semana.

Basado en su profesión, Montse Meléndez recomienda que las preparaciones sean divididas para consumo efectivo, y asimismo mediante tapers o bolsas herméticas, siendo la descongelación segura una práctica que no debes llevar a cabo pasado los 3 meses, ya que lo cocinado finalmente perderá tanto sabor como textura.

ESTOS SON LOS ALIMENTOS QUE NO DEBERÍAS GUARDAR EN TU REFRIGERADORA, SEGÚN LA UOC

Hoy, y desde hace más de 100 años, la refrigeradora se ha constituido como uno de los equipos más importantes de la cocina, siendo el electrodoméstico esencial para la conservación y prolongación de vida útil de variados alimentos, pero “no siempre es la opción más recomendable para mantener sus propiedades”, refiere Amparo Gamero, especialista de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Durante la temporada de fiestas que incluye las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, la abundancia en cuanto a comidas se refiere, origina muchas veces que terminemos optando por guardar frutas y verduras o condimentos, por ejemplo, que con los días transcurridos pueden hasta malograrse.

En ese sentido, resulta importante darte a conocer de acuerdo a la información compartida por la UOC, los nombres de los alimentos que no debes colocar dentro de refrigeradora, y asimismo recomendaciones puntuales para preservarlos en óptimas condiciones:

PAN

- “Meter, por ejemplo, pan de molde en el refrigerador puede resultar contraproducente, porque aumenta la humedad y así el riesgo de que enmohezca”, explica Amparo Gamero de la UOC.

- Según refiere también, lo más recomendable es almacenar el pan a temperatura ambiente, y en una bolsa de papel o envuelto en paño de cocina limpio, o congelarlo a fin de conservarlo más tiempo fresco y con sus propiedades organolépticas.

CHOCOLATE

- El frío de la refrigeradora puede alterar la emulsión de grasas en el chocolate, afectando su suavidad y cremosidad.

- Para Amparo Gamero de la UOC, la mejor manera de mantenerlo es en lugar fresco, entre 15 y 20 grados, lejos de la luz directa, y guardarlo en envase original o recipiente hermético para protegerlo de olores y contaminantes.

AJOS

- Gamero aconseja evitar la refrigeración de sus cabezas o dientes, porque pueden germinar al cabo de unos días.

- “La despensa suele ser un buen lugar para guardarlos, a una temperatura aproximada de 15 grados, siempre y cuando estén alejados de las papas, ya que los ajos y las cebollas emiten gases que pueden acelerar su germinación”, señala Amparo Gamero también.

PLÁTANOS

- Refrigerar las también llamadas bananas antes de tiempo, puede provocar que queden duros y sin sabor, ya que la nevera ralentiza considerablemente el proceso de su maduración.

- “Para consumirlos con el grado de madurez deseado, lo mejor es dejarlos en un ambiente fresco, pero no frío ... y evitar dejarlos en el frutero cerca de las manzanas porque cuando éstas maduran aumentan su emisión de etileno, un gas que puede acelerar demasiado rápido la maduración de los plátanos”, advierte Gamero de la UOC.

CAFÉ

- En la refrigeradora, tanto el café en grano como molido absorbe la humedad, perdiendo así su aroma y sabor.

- Gamero expresa que el mejor sitio para guardar café es un recipiente hermético en un lugar fresco y seco.

Cabe resaltar, que asimismo el tomate tampoco deberías guardar en refrigeradora ya que la temperatura disminuye sus niveles de azúcares, ácidos y volátiles, la cebolla igualmente, miel, palta por retraso de proceso de maduración, entre otras frutas como melones y sandías enteras.