Recientemente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio a conocer que 28 productos para perros y gatos de la marca Nestlé serán retirados del mercado por no informar debidamente acerca de los ingredientes que los componen.

La resolución indica también que la empresa deberá, en un plazo de 15 días hábiles, publicar en sus redes sociales un aviso pre-establecido en el que se detallan los verdaderos componentes de cada uno de los cuestionados 28 productos, el cual deberá mantenerse en línea por lo menos durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación.

¿Cuáles son los 28 productos sancionados por Indecopi?

- FELIX CLASSIC CON ATÚN Registro Senasa: A.01.17.I.4351

- FELIX CLASSIC CON CORDERO Registro Senasa: A.01.17.I.4332

- FELIX CLASSIC PESCADO BLANCO Registro Senasa: A.01.17.I.4333

- FELIX CLASSIC CON SALMÓN Registro Senasa: A.01.17.I.4331

- FELIX CLASSIC CON SARDINA Registro Senasa: A.01.17.I.4345

- FELIX CLASSIC GATITOS CON PESCADO Registro Senasa: A.01.17.I.4328

- FELIX PATÉ PESCADO Y ATÚN Registro Senasa: A.29.17.I.0040

- FELIX TROCITOS DE POLLO EN SALSA Registro Senasa: A.29.17.I.0047

- FELIX FILETES DE PESCADO Y ATÚN EN SALSA Registro Senasa: A.01.17.I.3378

- DOG CHOW SALMÓN Registro Senasa: A.01.15.I.4258

- DOG CHOW POLLO Registro Senasa: A.01.15.I.4261

- DOG CHOW ADULTOS POLLO Registro Senasa: A.01.15.I.4268

- DOG CHOW CACHORROS POLLO Registro Senasa: A.01.15.I.4292

- PURINA DOG CHOW CORDERO Registro Senasa: A.01.15.I.2769

- PURINA DOG CHOW ADULTOS CON POLLO Registro Senasa: A.01.15.I.4253

- DOG CHOW PAVO Y POLLO Registro Senasa: A.29.15.I.0090

- FANCY FEAST CASSEROLE POLLO Registro Senasa: A.01.17.I.3179

- FANCY FEAST PETITS FILETS SALMÓN Registro Senasa: A.01.17.I.3184

- FANCY FEAST MOUSSE PESCADO Y CAMARÓN Registro Senasa: A.01.17.I.3180

- FANCY FEAST PETITS FILETS ATÚN Registro Senasa: A.01.17.I.3169

- FANCY FEAST TARTARE TRUCHA Registro Senasa: A.01.17.I.3185

- CAT CHOW GATITOS POLLO Registro Senasa: A.01.17.I.3380

- CAT CHOW ESTERILIZADOS PESCADO Registro Senasa: A.01.17.I.3379

- CAT CHOW HYDRO DEFENSE ESTERILIZADOS CON PESCADO Registro Senasa: A.01.17.I.4913

- CAT CHOW ADULTO POLLO Registro Senasa: A.01.17.I.3377

- CAT CHOW ADULTOS PESCADO Registro Senasa: A.01.17.I.3368

- FELIX FANTASTIC DELI CON ATÚN Registro Senasa: A.29.17.I.0148

- FELIX FANTASTIC MIX CON POLLO Y SALSA SABOR A CANGREJO Registro Senasa: A.01.17.I.4651

¿Los productos en cuestión son dañinos?

“Indecopi está multando a Nestlé porque ellos ponen un etiquetado en el producto que no necesariamente va a reflejar lo que tiene dentro, entre los ingredientes. Eso a veces sucede, no es lo regular ni lo que debería pasar”, señala Rodrigo Rondón, director de la Carrera de Medicina Veterinaria de la UPC, en entrevista con El Comercio.

El especialista explica que esa falta de claridad es la que Indecopi busca corregir, porque “si a ti te dicen que un producto está hecho de carne, tiene que ser carne, no tiene que ser un un subproducto de otra cosa porque eso es publicidad engañosa, lamentablemente”, explica el especialista, quien además aclara que este tipo de productos no son malos.

“Indecopi no está diciendo que sean productos malos o que puedan causar daños sino que son productos mal rotulados y hacia el consumidor hay una falta de veracidad”, sostiene.

Productos de la marca Nestlé cuestionados por Indecopi.

Calidad y cantidad

Tal vez para el ojo humano, esta serie de productos en masa parezcan muy similares, pero lo normal es que no lo sean ya que vienen desarrollándose en diferentes fábricas en diferentes plantas alrededor del planeta. Esto puede generar una serie de cambios en el proceso de elaboración.

“A veces ni siquiera son hechas en el mismo país y más si se trata de una trasnacional. El problema es que cuando tú vas generando cantidades tan grandes de producto la gran mayoría de veces la formulación tiene que ver con temas netamente económicos y muchas veces los los ingredientes podrían ser un poco onerosos que otros y por eso se va la cambiando la fórmula. Ese tema debería ser explicado al consumidor a través de una campaña de la compañía o en la etiqueta del producto”, explica Rondón.

¿Son realmente necesarios estos productos para mi gato o perro?

El especialista explica en este punto que cuando no existe o por lo menos no hay una investigación científica seria que diga que estos productos son malos. Lo que sí hay es mucha discusión acerca de si son o no buenos pero al final de cuentas no hay alguien que respalde el hecho de que puedan hacer daño al contrario, hay mucha información que dice que es más simple para el dueño dar el alimento que viene enlatado o empaquetado que dar productos de casa porque ahí tú no puedes formularla como deberías. Porque si de algo no hay duda es que estos productos son debidamente completos y balanceados, es decir, que tiene todo lo que tu mascota necesita en las cantidades adecuadas”, sostiene.

“Toda fórmula alimentaria la tienes que pasar por diferentes filtros y estas son revisadas por médicos especialistas en nutrición... no es que yo me pueda inventar una comida y decir es “tal”. Por eso es tan importante decir de qué están hechos los productos para que el consumidor responsable sepa de qué esta hecho y sepa elegir qué darle a su perro o gato”, agrega.

Lo importante de hablarlo antes con tu veterinario

En ese sentido, Rondón sostiene que es muy importante, tal y como sucede con un hijo humano, conversar sobre la comida (cantidades, marcas, frecuencia) de mi gato o perro con un médico veterinario.

“Todos estos productos vienen con una fórmula nutricional en la parte posterior y un cuadrado en donde se inter relaciona peso y edad. Ahí dice la cantidad de comida que les debes dar a tus mascotas. El tema es que el dueño debe hablar con su médico veterinario antes darle cualquier tipo de alimento o hacer un cambio, ¿Por qué? Porque si le cambias de un momento a otro a tu gato la marca de su comida, probablemente se ponga muy mal del estómago porque le estás cambiando el tipo de formulación”, explica.

Un dato a tener en cuenta es que los productos observados por Indecopi cuentan con el registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), un permiso nada fácil de obtener y de un lugar bastante serio, en palabras de Rondón.

Finalmente, y para dejar claro el tema, el especialista explica que, por ejemplo, si el producto -FELIX CLASSIC CON ATÚN Registro Senasa: A.01.17.I.4351- está en la lista negra de Indecopi, seguramente será porque la cantidad de proteína mencionada en el empaque no sea la que se indica actualmente.

Es decir que, por ejemplo, no hay 30 gramos de atún sino 20 porque este se ha mezclado con otro componente que no está indicado en la etiqueta. Asimismo, descarta que se pueda tratar de un producto secundario dañino.

“Lo dudo mucho porque habría mascotas afectadas y se pondría en riesgo a una compañía del tamaño de la que estamos hablando, que vive de su nombre. Sin embargo, podría tratarse de un producto secundario de menor calidad. Volvemos a lo mismo, es importante, por tanto, rotular bien el producto”.

Tener en cuenta a leer el etiquetado

Según Rondón, hay que tener en cuenta lo siguiente al leer el etiquetado de una comida para perros o gatos:

1. Hay que leer qué ingredientes tiene así como los valores nutricionales, por eso es tan importante hablarlo con el médico veterinario previamente porque no todos los alimentos les van a caer bien a todas las mascotas por más que sean buenos productos. En algunas ocasiones algunos animales tienen requerimientos especiales, entonces primero hay que leer y luego conversar con el médico veterinario sobre la pertinencia o no del producto ABC o Z así, vas disgregando los productos que debes o no comprar.

2 No es lo mismo un alimento en seco, o sea en bolas, que no necesitan refrigeración que los alimentos en latas que sí requieren este tipo de conservación. Todas esas cosas son importantes para poder tener claridad al momento de elegir un producto y sobre todo y creo que es la parte más importante: empaparte sobre los requerimientos de tu mascota y de acuerdo a eso tomar decisiones.

DATOS -En algunas etiquetas encontrarás conservantes como el BHA, BHT. Estos son antioxidantes autorizados y regulados que evitan la oxidación de sustancias grasas y la alteración del color y otras cualidades de los productos. -En algunos casos, encontrarás información que diga que el BHA, BHT del tipo azul 2 o el rojo 40 puede ser tóxico pero según Rondón, no existe hasta el momento información fidedigna que lo pruebe de manera fehaciente.