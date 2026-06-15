La Copa Mundial 2026 ha arrancado con una fuerte controversia que no tiene que ver con lo que pasa en la cancha, sino en las salas de prensa. Diversos periodistas de habla hispana y astros internacionales del fútbol se han visto silenciados o interrumpidos por los moderadores de la FIFA al intentar comunicarse en español, desatando una oleada de críticas en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué pasó con Achraf Hakimi y Vinícius Jr. en las salas de prensa?

El detonante de la polémica ocurrió en la previa del partido de fase de grupos entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey. Durante la conferencia del equipo africano, un reportero del medio mexicano Azteca Deportes intentó formular una pregunta en castellano dirigida a Achraf Hakimi —quien nació en Madrid y tiene el español como lengua materna—. De inmediato, el moderador de la FIFA interrumpió al periodista argumentando que las preguntas debían ser estrictamente en inglés. Pese a que Hakimi intervino mostrando su total disposición para hablar en su idioma natal, la organización se mantuvo firme.

Una escena casi idéntica se vivió con el brasileño Vinícius Júnior. El delantero del Real Madrid, acostumbrado al uso cotidiano del español, animó a un periodista a formular su pregunta en castellano diciendo “Español, español, mejor”. Sin embargo, los oficiales de prensa volvieron a intervenir para obligar al reportero a plantear la consulta en inglés, forzando a ‘Vini’ a responder finalmente en portugués para evitar el uso del castellano. Otros futbolistas políglotas, como el neerlandés Frenkie de Jong, han atravesado incidentes similares.

La explicación de la FIFA: Protocolo estricto de traducción remota

Ante la ola de indignación, la FIFA ha defendido sus acciones argumentando razones estrictamente logísticas y de infraestructura, negando que exista una persecución cultural contra el idioma. Según el manual de medios del torneo, el protocolo de traducción simultánea para cada partido se configura priorizando únicamente tres vías: las lenguas nativas de las dos selecciones que se enfrentan en ese turno, más el inglés como idioma puente universal.

En el caso del choque entre Marruecos y Brasil, los canales de los auriculares contaban con traducción para árabe, portugués, francés e inglés. Al no haber ninguna selección oficialmente hispanohablante en ese partido, la FIFA no contrató el servicio de intérpretes remotos para el español. La organización sostiene que si un jugador responde en una lengua que no está conectada al sistema de traducción de la sala, el resto de la prensa internacional (proveniente de Asia, Europa o África) queda excluida de la información, rompiendo el propósito de una conferencia global.

Medidas oficiales por la FIFA para este Mundial

A pesar de las justificaciones técnicas de la FIFA, la rigidez de la medida ha sido catalogada por gremios periodísticos y aficionados como un sinsentido geopolítico y cultural. El principal argumento en contra de la organización es que el Mundial 2026 se celebra en Norteamérica, teniendo a México —el país con más hispanohablantes del mundo— como uno de los tres anfitriones oficiales junto a Estados Unidos y Canadá.

Además, los críticos señalan el peso demográfico del español en suelo estadounidense, especialmente en sedes de alta presencia latina como Nueva Jersey, Texas o California. Para los medios de comunicación, resulta incomprensible que el segundo idioma más hablado en los países sede no esté integrado de manera permanente y por defecto en el sistema de traducción de todos los partidos del torneo, independientemente de quiénes jueguen sobre el césped.