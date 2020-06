Además de las personas que padecen enfermedades crónicas como asma, diabetes, cáncer, hipertensión arterial y problemas cardíacos, existen otras que también son consideradas vulnerables ante la amenaza de la Covid-19, que hasta la fecha registra 6,8 millones de infectados y más de 390 mil muertos en todo el mundo.

Se trata de los fumadores, sobre todo aquellos que consumen una elevada cantidad de cigarrillos de forma diaria durante varios años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, entre fumadores activos y pasivos.

En tiempos en los que el coronavirus ataca sin piedad a gente de cualquier sexo, edad, raza y posición social, expertos en salud pública convocados por la OMS concluyeron, a fines de abril pasado, que las personas que fuman tienen más probabilidad de desarrollar síntomas graves en caso de contagiarse de la Covid-19, en comparación con aquellas que no lo hacen.

Es sabido que una persona con síntomas leves (tos, fiebre, congestión nasal) de coronavirus puede mejorar su condición si es que sigue las recomendaciones sanitarias, como guardar aislamiento domiciliario, consumir los medicamentos recetados – si se da el caso – y evitar tener contacto con otras personas para no contagiarlas.

La situación se torna compleja cuando un paciente presenta dificultades para respirar por sus propios medios, y necesita ser hospitalizado para que se le suministre oxígeno. Este es el riesgo más grande que presentan los fumadores, sobre todo aquellos que han sido diagnosticados previamente con problemas en los pulmones.

¿Cómo afecta la Covid-19 a una persona que fuma?

El doctor Elmer Huerta, reconocido médico peruano, afirmó que los fumadores que padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), están más propensos a experimentar mayores complicaciones (problemas para respirar) en caso se contagien de coronavirus.

“Un estudio en la China demostró que (los fumadores) eran 14 veces más propensos a morir (por Covid-19) que los no fumadores. El cigarrillo no es bueno para nada, ni siquiera para defenderse contra este virus”, indicó en la secuencia Sanamente, de América TV.

“Si no tienes enfermedad pulmonar crónica, si no tienes bronquitis crónica, no tienes que temer. Pero si tienes bronquitis y eres tosedor crónico, sí estás en mayor riesgo”, añadió.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

