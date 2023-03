Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas de celebridades que suelen aparecer en las portadas de noticias por muchas razones. Una de ellas son los valiosos regalos que se obsequian el uno al otro.

Teniendo en cuenta el gusto que tiene el astro portugués por los coches, su pareja ha recurrido a este recurso para sorprender al futbolista. El último de ellos que recibió en su último cumpleaños fue un lujoso Rolls Royce Dawn descapotable.

Ahora, la influencer estuvo esta semana en el programa “El Hormiguero”, donde presentó la segunda temporada de su serie “Soy Georgina” en Netflix y aprovechó para revelar una mala noticia para CR7: no habrá más coches como regalo.

La empresaria quiso aclarar que su decisión no se debe a que la pareja haya enfriado su relación o que Cristiano haya perdido el gusto por los autos. El motivo es bastante más sencillo: “Ya no le voy a regalar más coches porque no es original”, confesó.

Por lo tanto, el Rolls será el tercer y último vehículo que Cristiano Ronaldo recibirá como regalo de cumpleaños. Como se recuerda, recibió un Cadillac Escalade en 2021 y un Mercedes Clase G Brabus en 2022, según recoge Marca.

Por otro lado, Georgina también señaló en la entrevista que su pareja “no es nada materialista”. En este sentido, las presentadoras del programa le dieron una idea para el próximo cumpleaños del portugués: “una gasolinera”, que será muy útil para sus autos.