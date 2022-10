Curiosidades de los gatos: por qué le tienen temor a los pepinillos

Varias veces a los gatos se les identifica como mascotas independientes, agiles y valientes por esa curiosidad innata de la que gozan y para la que no parecen tener freno. Es por ello que sorprende que los gatos sientan temor a algo tan inofensivo y estático como podría ser un pepinillo. A estos felinos les dan miedo los pepinos o al menos cuando los confunden con otra cosa que podría atentar contra su vida.

Asimismo, se puede ver a través de las redes sociales diversos videos de gatos a los que alguien les acerca un pepino y dan un gran salto, echan a correr despavoridos y huyen bien rápidos a donde sea.

¿POR QUÉ LOS GATOS SIENTEN TEMOR A LOS PEPINILLOS?

De por sí, no es que a los gatos les den temor los pepinillos. Es decir, no es que un felino vea un pepinillo y en seguida salga a correr o huya sin control sino que hay varias circunstancias para que esto pueda suceder. Primero ante todo, que el animal esté tranquilo, descansando o mejor aún: comiendo.

El susto que el felino se lleva con los pepinillos también suele causarse cuando aquel está tranquilamente en su entorno, un espacio conocido, y sin prestar mucha atención a lo que pasa a su alrededor (como cuando está comiendo), justamente porque está un lugar que para él es seguro y conocido.

Y, aunque, pese a esa confianza que parece demostrar, se le pone un pepinillo al lado y el gato salta del susto ya que no se le pone cualquier objeto: es un pepino, una verdura que, por su aspecto exterior, es muy similar a una serpiente, pues es un elemento alargado y de color oscuro.

No es que el gato se asuste del pepinillo, lo que pasa en realidad es que el felino está distraído y tranquilo y en ese momento lo confunde con una serpiente. Por esa razón salta todo lo que puede o huye despavorido: porque intenta salvar su vida. Si el gato pudiese ver qué es o pudiese olerlo, el gato no escaparía ya que no se asusta del pepinillo, sino que lo confunde con un peligro inminente y un ser que bien podría resultarle mortal.

¿POR QUÉ NO ES RECOMENDABLE ASUSTAR A UN GATO CON UN PEPINILLO?

Los especialistas recomiendan no realizar estas bromas a los gatos ya que no es gracioso y porque en su pavor, el gato puede herirse al saltar o echar a correr. Además, no olvides que, en realidad, no tiene temor: sólo está intentando salvar su vida y no se fijará en si se hace daño o no.