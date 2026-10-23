Por Redacción EC

Cada 31 de octubre, las guitarras, los cajones y los valses toman protagonismo en una de las celebraciones más representativas de la identidad peruana. El Día de la Canción Criolla reúne a generaciones alrededor de un legado musical que ha acompañado la historia del país y mantiene vivas las tradiciones de barrios emblemáticos de Lima. Sin embargo, esta fecha también coincide con Halloween, una festividad que ha ganado popularidad entre quienes organizan fiestas de disfraces y reuniones temáticas. Aunque ambas celebraciones tienen orígenes distintos, comparten un espacio en el calendario peruano y ofrecen diferentes maneras de disfrutar la última jornada de octubre. Pero ¿por qué se eligió precisamente este día para rendir homenaje a la música criolla?

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