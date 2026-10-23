Cada 31 de octubre, las guitarras, los cajones y los valses toman protagonismo en una de las celebraciones más representativas de la identidad peruana. El Día de la Canción Criolla reúne a generaciones alrededor de un legado musical que ha acompañado la historia del país y mantiene vivas las tradiciones de barrios emblemáticos de Lima. Sin embargo, esta fecha también coincide con Halloween, una festividad que ha ganado popularidad entre quienes organizan fiestas de disfraces y reuniones temáticas. Aunque ambas celebraciones tienen orígenes distintos, comparten un espacio en el calendario peruano y ofrecen diferentes maneras de disfrutar la última jornada de octubre. Pero ¿por qué se eligió precisamente este día para rendir homenaje a la música criolla?

Día de la Canción Criolla: ¿por qué se celebra cada 31 de octubre?

El origen de esta efeméride se remonta a la primera mitad del siglo XX, cuando diversas agrupaciones y centros musicales promovían la difusión de los géneros criollos. En aquella época, la música criolla ya contaba con espacios dedicados a su interpretación y enseñanza, pero sus impulsores buscaban un reconocimiento oficial que permitiera fortalecer su presencia en la cultura nacional.

Uno de los principales promotores de esta iniciativa fue Juan Manuel Carrera del Corral, representante del Centro Social Musical “Carlos A. Saco”. Aunque no se dedicaba profesionalmente al canto ni a la composición, su pasión por las expresiones musicales peruanas lo llevó a impulsar una fecha destinada a reconocer la importancia de este género.

La propuesta consiguió el respaldo del entonces presidente Manuel Prado Ugarteche. Mediante una Resolución Suprema del 18 de octubre de 1944, se estableció que cada 31 de octubre se celebrara el Día de la Canción Criolla, con el propósito de fomentar y difundir esta manifestación artística. La disposición reconocía, además, el valor del arte popular para fortalecer la identidad nacional.

¿Quién fue Juan Manuel Carrera del Corral y qué papel tuvo en esta tradición?

Juan Manuel Carrera del Corral nació el 11 de mayo de 1904 y desarrolló una estrecha relación con las costumbres limeñas. Trabajó como operario del diario El Comercio, donde estuvo a cargo del linotipo de titulares, pero su interés por la cultura popular lo convirtió en una figura importante para quienes buscaban darle mayor reconocimiento a la música criolla.

Su vínculo con las tradiciones religiosas también formó parte de su vida. Carrera era devoto del Señor de los Milagros e integraba el grupo de cargadores que acompañaba las andas durante los recorridos procesionales por las calles de Lima. Esta cercanía con una de las manifestaciones religiosas más importantes del país coexistía con su afición por las jaranas y otras expresiones de la cultura popular.

Como presidente del Centro Social Musical “Carlos A. Saco”, trabajó para enaltecer el criollismo y promover su difusión. La institución, considerada una de las primeras organizaciones culturales dedicadas a este género, funcionaba en la Plaza Buenos Aires, en Barrios Altos, cerca de la actual intersección de los jirones Huánuco y Miró Quesada.

¿Por qué el Día de la Canción Criolla se celebra el mismo día que Halloween?

La elección del 31 de octubre no fue casual. Entre las consideraciones para establecer la fecha se encontraba la intención de evitar interferencias con las procesiones del Señor de los Milagros, una celebración religiosa de gran arraigo en Lima durante octubre. De esta manera, se fijó una jornada propia para rendir homenaje a la música criolla sin afectar las actividades vinculadas a la festividad religiosa.

La coincidencia con Halloween responde a una tradición diferente. Mientras la Noche de Brujas tiene raíces históricas asociadas a celebraciones de origen celta y se popularizó internacionalmente con costumbres como los disfraces y la recolección de dulces, el Día de la Canción Criolla nació de una iniciativa peruana para preservar y promover una expresión musical propia. Ambas fechas terminaron compartiendo el calendario cada 31 de octubre, aunque sus motivos de celebración son distintos.

Así se celebró por primera vez el Día de la Canción Criolla en 1944

La primera celebración oficial se realizó el 31 de octubre de 1944, pocas semanas después de que se aprobara la resolución que instituyó la efeméride. De acuerdo con registros históricos de la época, los centros musicales participaron en las actividades programadas y colocaron la bandera peruana como parte de los actos conmemorativos. Las verbenas y jaranas también formaron parte de la jornada, que buscaba acercar la música criolla al público.

El programa contempló el izamiento del pabellón nacional desde las seis de la mañana en Lima y Callao. Posteriormente, se celebró una misa en la Iglesia y Monasterio de Nuestra Señora del Carmen en memoria de los compositores y artistas fallecidos. Las actividades reflejaron la intención de convertir la fecha en un homenaje tanto a quienes mantenían vivo el género como a quienes habían contribuido a su desarrollo.

La jornada culminó por la noche con una actuación central en el Centro Social Musical “Carlos A. Saco”, a la que asistió el presidente Manuel Prado Ugarteche. Desde entonces, el Día de la Canción Criolla se ha consolidado como una oportunidad para recordar a intérpretes y compositores, disfrutar de los ritmos tradicionales y transmitir este patrimonio musical a las nuevas generaciones. Así, cada 31 de octubre, el Perú vuelve a celebrar una parte esencial de su identidad cultural.