Por Redacción EC

Desde 1955, en el Perú se celebra cada 30 de agosto el Día de la Enfermera Peruana. No es casual que esta fecha coincida con la fiesta por Santa Rosa de Lima, ya que esta religiosa además de ser Patrona del Perú, América y Filipinas, es patrona de las enfermeras del Perú. Estos se debe a que Isabel Flores de Oliva —en vida— fue una mujer dedicada al cuidado de los enfermos, con lo que demostró su alta vocación de servicio al prójimo.