Día del Novio: ¿Por qué se celebra cada 3 de octubre? AQUÍ las mejores FRASES para dedicar a tu pareja (Fuente: iStock)
Día del Novio: ¿Por qué se celebra cada 3 de octubre? AQUÍ las mejores FRASES para dedicar a tu pareja (Fuente: iStock)
/ Valerii Apetroaiei
Por Redacción EC

Tras recibir carritos Hot Wheels el 30 de septiembre, ahora pueden agasajarte de manera más romántica gracias al Día del Novio. Si estás comprometido y próximo a casarte, esta es la efemérides promovida en redes sociales. Conoce detalles acerca de su origen y por qué se conmemora en honor al hombre que mantiene una relación amorosa con fines matrimoniales.