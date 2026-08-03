Con el fin de generar la toma de conciencia y promover los conocimientos de prevención, tratamientos y educación sexual, cada 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar, donde los profesionales de la salud brindan un asesoramiento adecuado y profesional a todo aquel que lo requiera.

¿Qué es la planificación familiar?

Es el conjunto de acciones que permiten a las personas y parejas decidir de manera libre e informada si desean tener hijos, cuántos hijos quieren tener y en qué momento. Incluye orientación médica, educación sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual y acceso a métodos anticonceptivos seguros.

¿Cuándo se celebra?

El Día Internacional de la Planificación Familiar se conmemora cada 3 de agosto con el objetivo de promover la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la toma de decisiones informadas sobre la vida reproductiva.

¿Por qué es importante esta fecha?

La planificación familiar contribuye a reducir los embarazos no planificados, disminuir riesgos durante el embarazo y parto, y proteger la salud de mujeres, niños y familias. Además, permite que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida con mayor autonomía.

Beneficios de la planificación familiar: