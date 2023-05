📢 #SavetheDate | 2023 World Bee Day hybrid event



Join us this #WorldBeeDay to celebrate our tiny #FoodHeroes & explore how we can promote pollinator-friendly agricultural production!



🗓️ Friday 19 May

⏰10.00 - 11.30 CEST

📝Register here 👉https://t.co/EBUQ6WfJlq#BeeEngaged pic.twitter.com/RvG1CMDENj