Día Mundial del Ajedrez: por qué se celebra cada 20 de julio y cuál es su importancia (Foto: Freepick)
Día Mundial del Ajedrez: por qué se celebra cada 20 de julio y cuál es su importancia (Foto: Freepick)
Por Redacción EC

El juego asociado a las artes, entretenimiento, y a la vez dedicado al fortalecimiento del carácter intelectual y cultural de las personas, puede llegar a combinarse perfectamente con elementos del deporte, y el razonamiento científico. Tomando en consideración muchos de estos aspectos, y otros vinculados a la equidad e inclusión que promueve internacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 20 de julio como el Día Mundial del Ajedrez con el fin de rememorar un suceso histórico ocurrido hace 99 años. Te contamos en qué consiste esta efemérides, desde cuándo se conmemora y cuál es su importancia.

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