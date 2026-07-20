El juego asociado a las artes, entretenimiento, y a la vez dedicado al fortalecimiento del carácter intelectual y cultural de las personas, puede llegar a combinarse perfectamente con elementos del deporte, y el razonamiento científico. Tomando en consideración muchos de estos aspectos, y otros vinculados a la equidad e inclusión que promueve internacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 20 de julio como el Día Mundial del Ajedrez con el fin de rememorar un suceso histórico ocurrido hace 99 años. Te contamos en qué consiste esta efemérides, desde cuándo se conmemora y cuál es su importancia.

¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL AJEDREZ, CUÁL ES SU IMPORTANCIA Y DESDE CUÁNDO SE FESTEJA COMO EFEMÉRIDES CADA 20 DE JULIO?

La ONU observa y dedica anualmente diversas efemérides con motivos variados que normalmente guardan relación con temas sanitarios de gran interés, natalicios de figuras importantes, y también con juegos de estrategia cuyo objetivo final consiste en vencer al rey del oponente, y al lograrlo expresar el popular “jaque mate”.

A través de una resolución aprobada por la Asamblea General el 12 de diciembre de 2019 durante el septuagésimo cuarto período de sesiones, y reconociendo que los deportes, las artes y la actividad física tienen el poder de cambiar las percepciones, los prejuicios y los comportamientos, la organización internacional fundada en 1945 decidió designar el Día Mundial del Ajedrez para conmemorar la fecha de fundación del organismo encargado de regular las competiciones a nivel global de este también considerado deporte divertido y saludable que estimula el cerebro.

De acuerdo a información compartida por la plataforma oficial de la ONU, esta efemérides se celebra cada 20 de julio debido a que en esa misma fecha, pero del año 1924, fue fundada la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y constituida como una institución no gubernamental que además figura reconocida por el Comité Olímpico Internacional como una Organización Deportiva Global desde 1999.

Con más de 60 millones de partidas de media jugadas a diario según cifras de la FIDE, este juego de tablero se convirtió en pleno siglo XXI en un deporte verdaderamente global, y que con el transcurrir de los años gracias a su masificación, ha logrado que 199 países participen activamente como miembros afiliados al organismo rector con sede en la ciudad suiza de Lausana.

Es importante resaltar, que el Día Mundial del Ajedrez de cada 20 de julio es observado y celebrado, también, y en paralelo por los deportistas de cada nación gracias a una iniciativa de la FIDE que data de 1966.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL AJEDREZ Y POR QUÉ FIGURA COMO UNO DE LOS DEPORTES MÁS POPULARES DEL MUNDO?

Los niveles de popularidad del ajedrez se deben en gran medida a la gran variedad de piezas que la conforman, así como a la cantidad de reglas que permiten mantener un equilibrio en el juego, y de las cuales pueden desprenderse más de 200 tipos de elementos móviles.

Algunos registros históricos y hallazgos arqueológicos demuestran que este juego de tablero deportivizado era ya un pasatiempo internacional a mediados de la Edad Media, y era el juego favorito de monarcas tan conocidos como Alfonso El Sabio, Iván El Terrible o el califa Harún al-Rashid, quien en esa época le regaló un juego de marfil al emperador Carlomagno.

Existe, además, una teoría que sostiene que el predecesor del ajedrez fue un juego similar conocido como Chaturanga cuyo origen se sitúa al norte del subcontinente indio durante el período Gupta, y que al español se traduce como “cuatro divisiones militares”, referidos a las 4 piezas del juego: la caballería e infantería, los elefantes y los carros de guerra: peón, el caballo, el alfil y la torre, o también al hecho de que en el juego participaban 4 jugadores.