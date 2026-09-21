El Día Mundial Sin Auto tiene como propósito generar conciencia sobre el uso excesivo de los automóviles. En esta fecha se realizan diferentes actividades que buscan incentivar a las personas a dejar sus vehículos al menos por un día y optar por otras formas de movilidad.

La iniciativa también busca llamar la atención sobre los efectos del uso constante de vehículos motorizados, como la contaminación del aire, el tráfico y el ruido. Asimismo, promueve alternativas de transporte más sostenibles, como caminar, utilizar bicicleta o recurrir al transporte público.

¿CÓMO NACIÓ EL DÍA MUNDIAL SIN AUTO?

El origen del Día Mundial sin auto nació en el año 1973, luego de que varios países del continente europeo se dieron cuenta de la limitada reserva de petróleo y combustible con la que contaban. Esto se debió a que los países árabes aliados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidieron suspender la venta de petróleo a las naciones que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Por esta razón, surgieron algunas alternativas para disminuir el uso de vehículos, como el racionamiento de gasolina y la promoción del uso de otros medios de transporte más eficientes.

El Día sin Auto en Piura se realizará este domingo 22 desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía, en la Av. Grau a través de una vía recreativa.

Luego, en 1994, algunas ciudades como Reikiavik (Islandia), La Rochelle (Francia) y Bath (Reino Unido) comenzaron a celebrar el Día sin auto a nivel mundial, por lo que podría señalarse a tales países como pioneras de la festividad. El primer país en adoptar esta celebración a nivel nacional fue Gran Bretaña en 1997. Posteriormente, en el año 2000, la Comisión Europea declaró de manera oficial el 22 de septiembre como el Día Mundial sin auto, según informa la página diainternacionalde.com.