Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es un objetivo por ahora inalcanzable de la selección argentina. Ha jugado en ella más de 100 partidos, pero no la ha dirigido, pese a tener una trayectoria que pasa por clubes de su país como Racing, River o Estudiantes y clubes de Europa como Catania y el actual Atlético. Su estilo aguerrido, su antecedente de jugador ganador y sus éxitos con los colchoneros siempre lo ha puesto en el rol de candidato a dirigir el seleccionado de su país. Y si bien nunca tuvo una oferta formal, él siempre respondió, ante las especulaciones, que no era el momento. Que sabe que lo será, pero “no ahora”.

No son pocos los medios de comunicación que creen ver en el factor Lionel Messi la razón de su negativa. “Mis candidatos son el ‘Cholo’ (Simeone) y Gallardo; si ellos dicen que no, entonces no me parece mal que esté Lionel Scaloni”, dijo Oscar Ruggeri, amigo de Simeone, en el panel de ESPN. Antes de pensar que su ‘no’ es por temas económicos (su club le pagaría más que la selección) o temas de tipo de trabajo (el seleccionador hace menos labor de campo junto al plantel que el entrenador de club ), el trascendido que cobra más fuerza es que él, siendo un entrenador que privilegia tanto el colectivo, no estaría cómodo con una divinidad como Messi en el equipo. Un jugador que, por su clase y sus logros, condiciona mucho cualquier equipo al que vaya desde lo interno y externo y la selección no sería la excepción.

No son pocos quienes hablaban del “club de amigos” de Messi en la selección para explicar la citación, en su momento, de Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago o Javier Mascherano. De hecho, se filtró recientemente una queja de Gerardo Marino, luego desmentida, de lo difícil que era gestionar a Messi en la selección. Simeone ha rechazado la versión, elogiando a Messi -su eterno verdugo cuando juegan Barza vs. Atlético-, y aduciendo que no es la verdadera razón.

En pleno Mundial Rusia 2018, sin embargo, luego de la derrota de Argentina ante Croacia se filtró un audio de Simeone hablando de la selección y diciendo sobre el final que Messi era muy bueno, muy crack, pero que eso tenía mucho que ver con los compañeros que poseía en el Barcelona, un equipazo lleno de grandes jugadores. Y remató: “Para un equipo normal, entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿a quién elegirías?”. La respuesta era muy obvio a favor de ‘CR7′.

