Marcelo Tinelli, el carismático presentador de América TV, sorprendió a sus seguidores al dejar a su novia, la modelo peruana Milett Figueroa, en Argentina mientras él viajaba a Estados Unidos para una entrevista con Lionel Messi y la cobertura de la Copa América. En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber en torno a este tema que ha llamado la atención de la opinión pública.

POR QUÉ MARCELO TINELLI DEJÓ SOLA A MILETT FIGUEROA EN ARGENTINA

Marcelo Tinelli, el popular presentador argentino, viajó recientemente a Estados Unidos para entrevistar a Lionel Messi en el contexto de la próxima Copa América. Durante este viaje, decidió llevar a su primo ‘El Tirri’ en lugar de su novia, Milett Figueroa. A su regreso, Tinelli celebró con Milett su cumpleaños y el Día del Padre, pero pronto tuvo que despedirse nuevamente, dejando claro a través de sus redes sociales que no viajará con ella para disfrutar del evento deportivo, mientras que Milett permanecerá en Argentina.

La razón principal por la que Milett Figueroa no acompañó a Tinelli a Estados Unidos es porque respeta el espacio de trabajo de su pareja. La modelo peruana expresó que es importante no estar siempre juntos y que cada uno debe tener su espacio personal y profesional. En sus declaraciones, Milett mencionó que aunque le gustaría extrañar a su novio, no está segura si eventualmente viajará o no a Estados Unidos, subrayando la importancia de respetar el ámbito laboral del otro.

Además, Milett Figueroa tiene sus propios compromisos en Argentina. La madre de Milett, Martha Valcárcel, defendió la decisión de su hija al explicar que Milett no tiene interés en el fútbol y que no tiene sentido que acompañe a Tinelli en un viaje de trabajo relacionado con un deporte que no le apasiona. Asimismo, resaltó que Milett tiene varios proyectos y contratos publicitarios en Buenos Aires que requieren su atención y tiempo, lo cual también contribuyó a su decisión de no viajar.

Por último, a pesar de los rumores de un posible distanciamiento entre la pareja debido a esta situación, tanto Tinelli como Figueroa han demostrado su amor y compromiso a través de mensajes en las redes sociales, dejando en claro que la distancia es solo temporal y que ambos comprenden la importancia de sus respectivos espacios y responsabilidades profesionales.

CUÁL FUE LA ADVERTENCIA QUE HIZO LA MADRE DE MILLET FIGUEROA A MARCELO TINELLI

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, no dudó en hacer frente a los rumores sobre la relación de su hija con el presentador argentino Marcelo Tinelli, luego de que la modelo compartiera en redes sociales un lujoso anillo de compromiso.

Desestimando críticas, doña Marthita afirmó que su hija es la novia de Tinelli y destacó que Milett nunca ha optado por la convivencia, resaltando que respeta el tiempo que Marcelo pasa con sus hijos de relaciones previas.

“La convivencia nunca me ha gustado, lo respeto en los demás, pero mi hija nunca ha tenido convivientes, ha tenido enamorados”, dijo la madre de la peruana.

En medio de la especulación sobre su relación con Tinelli, Milett Figueroa sorprendió en redes sociales al exhibir un deslumbrante anillo de brillantes que presuntamente le habría regalado el argentino.

A través de sus historias en Instagram, la modelo compartió su búsqueda de recomendaciones para mejorar su manicura, mientras dejaba al descubierto la llamativa joya que llevaba puesta, generando aún más especulación sobre un posible compromiso entre ambos.

A pesar de la ostentosa joya y los rumores, la madre de Milett emitió una clara advertencia a Tinelli al destacar que su hija no es su esposa, sino su novia, y recalcó la importancia de respetar los espacios y tiempos individuales en la relación.

Esta declaración sugiere que, a pesar del aparente compromiso, doña Martha insta a Tinelli a mantener límites claros y a respetar la independencia de Milett en la relación.

“Una cosa es ser la esposa y otra es ser la conviviente, que feo término. Mi hija no es la esposa, es la novia, no tienes que estar pegada como chicle, cada uno tiene su tiempo y si espacio”, señaló.

LAS CRÍTICAS DIRIGIDAS HACIA LA MADRE DE MILETT FIGUEROA EN MEDIO DE LA POLÉMICA RELACIÓN SENTIMENTAL QUE PROTAGONIZA SU HIJA Y MARCELO TINELLI

A inicios de la última semana del mes de abril, y tras el reencuentro de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli, otra polémica viene generando debate y sobre todo dimes y diretes entre la prensa de espectáculos argentina y peruana, luego de que Martha Valcárcel, madre de la modelo de 31 años, fuera criticada duramente por panelistas del magazine LAM.

“Es desubicada, es maleducada”, dijo de manera contundente ‘Pepe’ Ochoa, periodista que labora en dicho espacio, dirigiéndose a la mamá de la todavía pareja del conductor de “Bailando”, añadiendo además que cree que su hija es “Natalie Portman”.

Negando que la odie por expresar de tal forma hacia la popular ‘Marthita’, mamá de Milett Figueroa, el también panelista de LAM recordó los momentos en los cuales salía a defenderla mientras participaba en el reality de baile e iniciaba el mediático romance con Marcelo Tinelli.

Asimismo, Yanina Latorre compartió detalles acerca de la cercanía con la actriz peruana en una reunión íntima donde por cierto bailaron juntas, revelando que ella le dijo “mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí”.

“La que no nos quiere mucho es la madre”, refirió la esposa del exfutbolista Diego Latorre, segundos antes de que ‘Pepe’ Ochoa arremetiera contra Martha Valcárcel, y fomentara así un dime y direte entre programas de espectáculos como lo son LAM y “América Hoy” de Perú.

POR QUÉ RAZONES LAS HIJAS DE MARCELO TINELLI NO ACEPTARÍAN SU RELACIÓN SENTIMENTAL CON MILETT FIGUEROA

Tras pasar San Valentín juntos y derrochar amor en Punta del Este, la pareja conformada por Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estaría experimentando una profunda crisis en medio de lo que fue la celebración del cumpleaños número 64 del conductor de “Bailando”, quien disfrutó de su día alejado de ella, en España y junto a unas hijas que según la prensa argentina, no aceptarían dicha mediática relación.

El 1 de abril, el también empresario celebró un año más de vida en la casa de Coti Sorokin, su yerno, y acompañado además por Candelaria, Micaela, Lorenzo, y también su primo Luciano El Tirri, mientras los internautas le preguntaban sobre la modelo y actriz peruana a través de las publicaciones realizadas por Instagram.

Sin embargo, y durante una de las últimas ediciones de LAM vía América TV en Argentina, la periodista y asimismo amiga cercana de Marcelo Tinelli, Yanina Latorre, brindó detalles sobre una conversación sostenida con él mediante WhatsApp, revelando así detalles inéditos acerca del vínculo existente entre las hijas y Milett Figueroa.

“A (ellas) les parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo”, expresó en principio, comentando por sí misma además que “nunca hubo vínculo” real entre ambos ya que todo “arrancó muy rápido”.

Yanina Latorre además tras charlar con Marina Calabró en otro momento de LAM, continuó hablando del tema permitiendo que la politóloga, también diera mayores alcances sobre la conversación privada que sostuvo con Marcelo Tinelli, quien le dijo directamente que “lo mío (con Milett) no es nada fácil, entre mis hijas y Yani me la pican”, confirmando sin embargo que su relación todavía marcha en buenos términos.

Cabe resaltar, que pese a los rumores, y ambiente confrontacional que existiría entre Milett Figueroa e hijas del afamado conductor de “Bailando”, ambos si llegaron a tener contacto en el día de cumpleaños 64 pese a la distancia.