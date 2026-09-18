Por Redacción EC

Cuando se habla de los lugares más visitados del planeta, suelen aparecer grandes capitales, playas paradisíacas y ciudades reconocidas por sus monumentos. Sin embargo, también existe el extremo contrario: territorios que reciben una cantidad mínima de viajeros cada año. En el Pacífico Sur se encuentra una pequeña nación insular que llama la atención precisamente por lo poco que figura en los itinerarios internacionales. Se trata de Nauru, un país que, debido a su reducido flujo de turistas, es considerado uno de los destinos menos visitados del mundo. Aquí te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta llamativa situación en el campo del turismo.