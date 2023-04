Aunque había mucha expectativa, la probabilidad de que el cohete Starship no completara su primera prueba de vuelo ya integrado y que terminara explotando era muy alta. Y como se esperaba, esto sucedió a los pocos minutos de su despegue el pasado jueves 20 de abril desde las instalaciones para lanzamientos de SpaceX en Texas, Estados Unidos.

Ni el propio propietario de la compañía, Elon Musk, tenía fe en que el proyecto resultara exitoso al primer intento. “No debemos esperar el éxito”, señala Musk en Twitter.

Previo al lanzamiento, el ingeniero principal de integración de SpaceX, John Insprucker, indicó que aunque todos los sistemas se mostraban listos para partir al espacio, había que recordar que aún se trataba de una prueba de desarrollo.

“Es un primer vuelo de prueba de Starship y su objetivo principal es recopilar datos y probar la plataforma de lanzamiento. Pero con este tipo de test nunca sabes lo que va a pasar exactamente, así que la emoción está garantizada”, recoge la ABC de sus declaraciones.

De las 20 pruebas que Space X ha realizado de su novedoso sistema Starship, que incluye dos etapas totalmente reutilizables, aproximadamente la mitad han terminado en explosiones, llamas o aterrizajes fallidos.

“Era algo que esperábamos, la verdad”, explica César Arza, responsable de la unidad de análisis de misión del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. “Es el cohete más grande y más potente jamás construido, por lo que está sometido a unos esfuerzos nunca vistos y a una ingeniería límite que es necesario probar. Es algo normal”, sostuvo.

El cohete Starship, que mide 120 metros y tiene el doble de potencia que el actual cohete ‘número uno’ de la NASA, cuenta con un total de 39 motores que el pasado jueves trabajaban juntos por primera vez, ya que en ocasiones previas solo la parte superior de la nave fue probada en vuelo.

¿POR QUÉ FALLÓ EL LANZAMIENTO DEL COHETE?

De acuerdo con César Arza, probablemente hubo un problema con la separación de las dos etapas, Starship y Super Heavy, que debían desensamblarse y comenzar caminos separados a los 2 minutos y 49 segundos.

“Si el problema ha venido con la separación, implica que el control de la orientación se pierde y no puedes controlar ambas etapas”, explica Arza. Esto explicaría los giros erráticos que tuvo el cohete minutos antes de la explosión.

Por otro lado, algunos expertos como Javier Atapuerca, jefe de Análisis de Misión y Estudios en GMV, señalaron el hecho de que tres motores estuvieran apagados durante el despegue.

“Después se apagaron dos más, y uno más que se apagaba de forma intermitente. No tiene que ser un problema per se, pero no da buenas sensaciones”, indica a ABC.

¿ESTE FALLIDO INTENTO RETRASA LA CARRERA ESPACIAL DE ESTADOS UNIDOS?

El país norteamericano se encuentra en una clara rivalidad con China y Rusia por ocupar el espacio. Teniendo esto en cuenta, muchos se preguntan si el reciente fallo de Starship retrasa la carrera de EE.UU., pero lo cierto es que no significa nada negativo y así lo asegura Arza.

“Lo hemos visto con el Programa Artemis, que lleva un gran retraso con respecto a las primeras fechas que se dieron; o con el primer vuelo a Marte, que la NASA afirma que ocurrirá dentro de la próxima década, pero todos sabemos que también habrá demoras. Cualquier fallo implica demora, pero los márgenes son grandes”, explica.

Asimismo, cabe destacar que este fallo no frena las ambiciones de Elon Musk de seguir invirtiendo en el vehículo espacial más potente de la historia, quien incluso confirmó que la siguiente prueba se realizará en los próximos meses.