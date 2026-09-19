En el marco de la llegada de la primavera este 21 de septiembre en el hemisferio sur, las flores vuelven a ganar protagonismo durante esta época como una forma de expresar afecto hacia los seres queridos. De hecho, las flores amarillas se han convertido en una tendencia entre parejas, amigos y familiares, impulsada por la cultura pop y las redes sociales. Pese a que esta tendencia juvenil está asociada con una serie de televisión argentina, la celebración también ha alcanzado gran parte de Europa, donde tienen una fecha establecida. Así, este gesto simboliza esperanza, felicidad y el inicio de una nueva etapa, convirtiéndose en una muestra especial de afecto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ EN ESPAÑA Y EUROPA NO SE REGALAN FLORES AMARILLAS ESTE 21 DE SEPTIEMBRE?

A consecuencia de la tendencia que surgió en las redes sociales, muchas personas suelen regalar flores amarillas en dos ocasiones al año: marzo y septiembre. En América Latina y Europa, se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades, parejas y, en algunos casos, con desconocidos, siendo el día principal el 21 de marzo, fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte (México y España).

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En tanto, el 21 de septiembre corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador). En cuanto a su origen de esta última tendencia en TikTok o Facebook tiene que ver más que todo con el tema “Flores amarillas”, que forma parte de la banda sonora de la novela argentina Floricienta, emitida en 2004 e interpretada por Florencia Bertotti.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE REGALAR FLORES AMARILLAS EN LA PRIMAVERA?

Tanto el 21 de mazo como septiembre, muchas personas en Perú y otros países América Latina y Europa recibirán la primavera con los brazos abiertos y las tradicionales flores amarillas. Este color simboliza la amistad y se caracteriza por transmitir optimismo y energía. Además, las flores amarillas son ideales para decorar la sala u otros espacios del hogar, ya que aportan luz y belleza. También son un obsequio apropiado para personas que atraviesan un momento de desánimo, han cumplido algún objetivo personal, como conseguir un ascenso laboral, o simplemente para esa persona incondicional. A continuación, te presentamos algunas frases alusivas a esta fecha: