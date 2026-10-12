Por Redacción EC

La masa muscular cumple un papel fundamental en la fuerza, la postura y la salud general del ser humano. De hecho, funciona como un órgano metabólico que regula la glucosa, fortalece el sistema inmunológico, protege las articulaciones y los huesos, y acelera el metabolismo, lo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la sarcopenia. En ese sentido, caminar es una actividad física que contribuye a mantener una buena salud, especialmente en las personas mayores de 50 años. Si bien los especialistas recomiendan estos ejercicios para mejorar la calidad de vida, es importante establecer una rutina adecuada que favorezca un envejecimiento saludable. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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