Erick Osores, conocido por sus contundentes opiniones en el ámbito futbolístico, ha dejado atónitos a los hinchas de Universitario con su reciente declaración en torno a un miembro del popular equipo crema. En la siguiente nota te contaremos todo lo que dijo el popular comentarista, además de otros datos relacionados al tema.

QUÉ ES LO QUE DIJO ERICK OSORES SOBRE POR QUÉ ESTE JUGADOR DE UNIVERSITARIO DEBE IRSE EN EL 2025

Erick Osores, periodista deportivo, analizó el partido entre Universitario y UTC, donde Gabriel Costa anotó el gol del triunfo para Universitario. Osores elogió el desempeño de Diego Romero, arquero de Universitario, destacando su coraje y entrega en el campo. Sin embargo, Osores subrayó la necesidad de que Romero busque más tiempo de juego para su desarrollo profesional. Según Osores, Romero, quien tiene 22 años, debería dejar Universitario al final de la temporada para unirse a un equipo que le ofrezca mayor regularidad deportiva y más minutos en el campo.

Osores insistió en que el joven arquero no debería ser suplente, argumentando que necesita una oportunidad para demostrar su talento en un equipo donde pueda ser titular. La opinión de Osores desató un debate en las redes sociales sobre el futuro de Romero en el fútbol peruano. Pese a que Romero tiene contrato con Universitario hasta finales de 2026, Osores sugirió que para el desarrollo de su carrera y el crecimiento de su valor en el mercado, sería beneficioso para Romero buscar un nuevo equipo que le permita jugar con regularidad.

¿QUÉ DIJO ERICK OSORES TRAS VARIOS MESES DE AUSENCIA POR GRAVE ENFERMEDAD?

Erick Osores se presentó este viernes 14 de junio en el programa “El rincón del hincha” de América TV para la previa del partido de la selección peruana frente a El Salvador que sirve como preparación para llegar de buena manera a la Copa América 2024. Su presencia en el set conmovió a sus compañeros que no dudaron en realizarle un video de bienvenida recopilando los mejores momentos más divertidos y significativos en su trayectoria como comunicador. Ante ello, el comentarista deportivo decidió pronunciarse al respecto.

“(...) Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de un partido más de Perú. Es difícil lo que estamos pasando porque la gente ha perdido un poco de fe. La gente perdió la ilusión... La Copa América suele ser para la selección peruana un torneo de motivación; sin embargo, ahora el hincha está desconfiando. Lo que toca ahora es confiar y, por lo menos, ponerse del otro lado y saber que va a ser complicado. No hay que perder de vista esa condición”, dijo al inicio.

Tras ello, Óscar del Portal tomó la palabra y aprovechó para demostrar su alegría debido a la presencia de su amigo y compañero Erick Osores en la conducción del programa. “Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, sostuvo

El conductor deportivo solo tuvo palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron en todo este difícil proceso. “Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo”, mencionó el periodista.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ENFERMEDAD DE ERICK OSORES?

Erick Osores decidió brindar hace algunas semanas una entrevista al diario ‘Expreso’ donde tocó el tema de su salud, aunque trató de no entrar en detalles ya que lo desea mantener en privado. “Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control, es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al ciento por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, contó el comunicador.

“Estuve con nauseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío”, agregó Osores.

¿QUÉ ES UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.