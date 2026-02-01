La Tinka se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares e importantes del país, entregando millones de premios a las familias peruanas desde hace años. De hecho, muchas personas participan cada día en esta lotería con la esperanza y el entusiasmo de convertirse en el próximo millonario, lo que les permitiría cumplir sus más anhelados sueños: emprender un negocio propio, viajar con la familia o donar a organizaciones benéficas, entre otros. Sin embargo, en los últimos días, este popular juego ha estado en el ojo público debido a que ha sido multado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por más de S/ 18 000. Tras la denuncia de la persona afectada, la entidad pública precisó las razones por las que la empresa deberá resarcir el daño. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ INDECOPI HA MULTADO A LA TINKA?

A través de la Comisión de Protección al Consumidor n.° 2 (CC2) del Indecopi, se informó a La Tinka la multa que deberá asumir, debido a que bloqueó sin argumentación la cuenta de un cliente en la plataforma Te Apuesto, impidiéndole retirar los S/ 23,810.69 que había ganado de manera legal. Así, el Órgano de Procedimientos Sumarísimos n° 3 (OPS 3) resolvió que dicha empresa infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que deberá pagar una fuerte y ejemplar sanción de S/ 18,671.50 (3.49 UIT).

Eso no es todo, la entidad pública también determinó que en un plazo máximo de 15 días devolver el monto retenido más los intereses legales al usuario denunciante. Por su parte, tras la apelación de la compañía dedicada a los juegos de azar, que sostenía que el bloqueo de la cuenta y la anulación de las apuestas se debían a fallas técnicas, la decisión fue rechazada y se reafirmó la multa. Por último, la severa penalización económica y la obligación de indemnizar al denunciante buscan disuadir la repetición de conductas similares en el futuro por otras empresas.

¿QUÉ PREMIOS OFRECE LA TINKA?

Los premios de La Tinka son dinero en efectivo que entrega la lotería a sus ganadores con seis o menos aciertos. Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana (miércoles y domingo). Ahí se escogen 6 de los 50 números sorteados en el bolillero.