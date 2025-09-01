Milena Zárate vivió un incómodo episodio durante su participación en El Valor de la Verdad, luego de que una de sus acompañantes interfiriera en una de las preguntas más delicadas de la noche. La situación sorprendió a todos en el set y generó un instante de tensión en pleno programa de Beto Ortiz.

La colombiana mostró su incomodidad por lo ocurrido y dejó en claro que quería responder la pregunta que se le había formulado. El inesperado gesto de su amiga la llevó a manifestar abiertamente su disgusto frente a cámaras. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ HECHO FASTIDIÓ A MILENA ZÁRATE EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

La tensión surgió en la séptima pregunta del cuestionario, cuando el conductor consultó a Milena si su expareja, Tito Barrera, le había sido infiel con Thamara Gómez. En ese preciso instante, su acompañante, Lorena Livia, presionó de manera repentina el botón rojo para evitar que la colombiana respondiera. Este acto generó sorpresa entre el público y provocó la molestia inmediata de la invitada principal.

¿CÓMO REACCIONÓ MILENA ZÁRATE TRAS EL INCIDENTE?

La influencer no dudó en cuestionar a su amiga frente a todos, mostrando un evidente disgusto. “No entiendo por qué lo hiciste”, le reclamó al notar que le habían impedido dar su versión sobre la polémica pregunta.

Incluso, entre bromas, pidió a “seguridad” que la retire del set, mientras Lorena trataba de justificarse diciendo: “Ya para qué hablar del pasado”.

La tensión aumentó cuando Beto Ortiz advirtió que la pregunta de reemplazo sería aún más comprometida, relacionada con una detención por tráfico de drogas. Posteriormente, Milena no tuvo reparos en responder esta interrogante de forma afirmativa, según recoge el diario La República.

¿QUIÉN ES ‘TITO’ BARRERA Y POR QUÉ TERMINÓ SU RELACIÓN CON MILENA?

Augusto ‘Tito’ Barrera fue un futbolista que tuvo una relación con Milena Zárate tras su ruptura con Edwin Sierra. La relación estuvo rodeada de rumores, principalmente por los celos del deportista, quien no habría visto con buenos ojos la cercanía de la colombiana con su compañero de baile en el reality “Los reyes del show”.

A las polémicas que los rodeaban, se sumaron las sospechas de conversaciones comprometedoras con Jossmery Toledo, aunque nunca se mostraron pruebas. Además, Barrera fue captado por las cámaras de “Amor y fuego” junto a Thamara Gómez, entonces integrante de Corazón Serrano, episodio que él justificó como una simple reunión laboral.

Milena Zárate y Augusto Barrera. (Foto: Instagram)

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ MILENA ZÁRATE EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Es importante mencionar que el episodio de Milena Zárate fue dividido en dos partes. La primera se emitió el pasado domingo 31 de agosto y la segunda se emitirá este domingo 7 de septiembre.

En la primera parte, se formularon las siguientes preguntas:

1: ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?

Respuesta: Sí (verdad)

2: ¿Sabías que Maicelo era casado?

Respuesta: Sí (cambió de respuesta)

Le vuelven a formular la pregunta y responde otra vez que sí (verdad)

3: ¿Te llevó Maicelo a Nueva York?

Respuesta: No (verdad)

4: ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?

Respuesta: Sí (verdad)

5: ¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?

Respuesta: Sí (verdad)

6: ¿Te afanó Diego Chávarri?

Respuesta: Sí (verdad)

7: ¿Te fue infiel ‘Tito’ Barrera con Thamara Gómez?

Una invitada de Milena Zárate presiona el botón rojo.

Pregunta de repuesto: ¿te detuvieron por tráfico de drogas?

Respuesta: Sí (verdad)

8: ¿ahorcaste a Edwin Sierra?

Respuesta: Sí (verdad)

9: ¿pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?

Beto Ortiz, conductor del programa, indica que esta respuesta será dada el próximo domingo en la segunda parte de ‘El valor de la verdad’ con Milena Zárate.