Esta sería la razón por la que Jefferson Farfán no invita a Paco Bazán a su programa, según Magaly Medina

Desde hace algunas semanas, Jefferson Farfán y Paco Bazán se vienen lanzando indirectas en sus respectivos programas, incluso la ‘Foquita’ ha anunciado que no invitará al exarquero a ‘Enfocados’. Ante ello, Magaly Medina, fiel a su estilo, no dudo en revelar los motivos por el cual Farfán se niega en entrevistar a su compañero de ATV. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA NEGATIVA DE JEFFERSON FARFÁN EN ENTREVISTAR A PACO BAZÁN?

El pasado 24 de julio, Magaly Medina utilizó su programa “Magaly Tv La Firme” para mencionar las razones por el cual Jefferson Farfán se niega a invitar a su podcast “Enfocados” a Paco Bazán. De esta manera, la popular ‘Urraca’ sostuvo que su colega del canal 9 cuenta con más experiencia en el medio televisivo a diferencia de la ‘Foquita’. Y es que la conductora presentó un nuevo segmento en su programa ‘Enchocolatados’ donde se presentó Bazán y bromeó con los comediantes en una simulación de entrevista.

“No, se defiende, ah. No, que tiene calle, pues tiene calle. Mira, si con estos dos chistosos él se ha lucido porque tiene correa y lo sabe vacilar. Claro que también le han tomado el pelo, pero de muy buena gana y él se deja. Pero contesta. Es contestón, es respondón. Él no se queda callado. Es lo bueno, lo que le da la calle, lo que le ha dado el trajinar, por tanto, set televisivos tiene, pues tiene tiene escenario, ¿no?”, dijo la pelirroja.

Asimismo, la figura de ATV puso en duda la habilidad del ‘10 de la calle’ para responder y manejar la presión en caso se concrete esa reunión, pero destacó la trayectoria en el medio del exmodelo. “Entonces eso es lo que yo creo que teme Farfán: que si se va y se enfrenta en este medio donde Paco tiene muchos mayores años de trayectoria, pues le va a dar como a hijo. Así que por eso es que bien difícil, yo veo eso que lo vayan a invitar, pero hoy en esta nota se supone que era para destacar”, explicó.

¿POR QUÉ PACO BAZÁN SE SEPARÓ DE SU ESPOSA?

Hace unos meses, Paco Bazán brindó una entrevista al programa ‘Confesiones de Blanca Ramirez’ que se transmite mediante YouTube, en la cual estuvo contando detalles de su vida privada. Así también mencionó que tuvo la oportunidad de conocer a su expareja mientras formaba parte de Juan Aurich en 1999.

“Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un click”, dijo al inicio.

Asimismo, el exfutbolista de Universitario no dejó pasar el momento para revelar que su relación terminó debido a los malos consejos que le brindaban sus amigos. “Nunca usé el anillo porque yo creía que era un símbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísima”, comentó.

“Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”, agregó para mencionado programa.