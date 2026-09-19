La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre vuelve a cobrar protagonismo en Perú y, con ella, aparecen distintas opciones para quienes buscan sorprender a sus parejas, familiares o amigos durante esta fecha. Sin embargo, este año EsSalud emitió una recomendación que invita a prestar especial atención al momento de elegir y conservar este popular detalle. La institución recordó que algunos arreglos pueden requerir cuidados que, si se pasan por alto, podrían generar condiciones favorables para un problema de salud que continúa siendo motivo de prevención en los hogares. Por ello, antes de comprar o recibir flores amarillas este domingo, es importante conocer qué alternativas son más adecuadas y qué precauciones se deben tomar. A continuación, te contamos qué tipo de flores conviene evitar, cuáles son las opciones que recomienda EsSalud y qué medidas puedes aplicar en casa.

¿QUÉ TIPO DE FLORES AMARILLAS NO DEBES REGALAR ESTE 21 DE SETIEMBRE?

EsSalud puso el foco en los arreglos de flores naturales que necesitan permanecer dentro de recipientes con agua. Cuando este líquido queda acumulado durante varios días y el florero no recibe una limpieza adecuada, puede convertirse en un posible criadero del mosquito que transmite el dengue. Esta situación puede pasar desapercibida dentro del hogar, especialmente cuando el recipiente permanece en un lugar poco visible.

El riesgo no está relacionado con el color amarillo ni con las especies utilizadas, como girasoles, rosas o margaritas, sino con la presencia de agua estancada. Por ello, es importante evitar que un recipiente permanezca con líquido sin supervisión después de recibir el arreglo y revisar con frecuencia las condiciones en que se mantienen las flores naturales, según informa Infobae.

Flores Amarillas. (Foto: Florería y Detalles con Amor J&D)

¿QUÉ ALTERNATIVAS PUEDES ELEGIR PARA MANTENER LA TRADICIÓN?

Quienes quieran participar de esta costumbre pueden optar por otras formas de conservar las flores sin tener que mantener agua acumulada dentro de casa. EsSalud menciona dos alternativas principales:

Arreglos florales con arena, que permiten conservar flores naturales sin utilizar un florero lleno de agua.

Flores artificiales, que no necesitan líquido para mantenerse y pueden conservarse durante un periodo más prolongado.

De esta manera, las personas pueden mantener el gesto asociado con las flores amarillas y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de crear espacios que favorezcan la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

(Foto: Getty Images)

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS AYUDAN A PREVENIR EL DENGUE EN CASA?

La prevención debe extenderse a otros lugares donde pueda acumularse agua. Además de revisar los floreros, EsSalud recomienda prestar atención a diferentes objetos ubicados dentro y fuera de la vivienda. Una revisión frecuente ayuda a identificar recipientes que podrían convertirse en puntos de acumulación sin que los habitantes lo noten.

Revisar macetas y recipientes que puedan conservar agua.

Eliminar acumulaciones de líquido que no sean necesarias.

Limpiar periódicamente los objetos donde pueda quedar agua estancada.

Supervisar espacios del hogar y exteriores para detectar posibles criaderos.

La institución relacionó estas recomendaciones con el contexto del Fenómeno El Niño y recordó la importancia de mantener medidas de prevención. Así, el tradicional regalo del 21 de septiembre puede conservarse tomando precauciones sencillas para proteger el hogar y evitar condiciones que favorezcan la presencia del mosquito transmisor del dengue.

VÍDEO RECOMENDADO: