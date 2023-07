Después de siete meses de ausencia, Rosángela Espinoza regresó al popular programa de competencia “Esto es Guerra” de América TV el pasado lunes 3 de julio. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de controversia, ya que la conocida “Chica Selfie” impuso algunas condiciones a la producción antes de aceptar formar parte del programa, algo que ha encendido los comentarios dentro del reality.

POR QUÉ EL REGRESO DE ROSANGELA ESPINOZA DIO QUE HABLAR EN ESTO ES GUERRA

Según Johanna San Miguel, presentadora del programa, Rosángela Espinoza solicitó tener un camerino propio y competir directamente contra Alejandra Baigorria, dos peticiones que llamaron la atención y generaron comentarios durante la emisión. Cabe destacar que en el pasado, Espinoza había mostrado su desacuerdo con Baigorria y Rafael Cardozo por volver al programa, considerando que les estaban “quitando el puesto” a los nuevos competidores que habían pasado por un proceso de casting.

Durante su regreso, Espinoza reiteró que no estaba allí para perjudicar a nadie y que todos merecen tener oportunidades para crecer en la televisión. Además, anunció que contará con un camerino exclusivo, ya que desea tener privacidad y evitar distracciones de los demás concursantes. También manifestó su reticencia a entablar amistades en el programa, argumentando que los demás participantes no comprenden el verdadero significado de la camaradería y no saben separar el trabajo de la vida personal.

La modelo recordó su abrupta salida del programa a fines de 2022, cuando se le prohibió participar en la gran final por haber viajado a Catar para presenciar el partido Argentina vs Francia. Según Espinoza, sus compañeros de “Esto es Guerra” no la apoyaron y empezaron a criticarla en un grupo de chat de WhatsApp, sin felicitarla por haber obtenido las entradas para el importante encuentro deportivo. Esta situación, según sus declaraciones, reveló la falta de empatía y envidia de sus compañeros.

El regreso de Rosángela Espinoza ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa y el público en general, quienes esperan ver cómo se desenvuelve en esta nueva etapa y cómo se desarrollarán las relaciones con sus compañeros en medio de las condiciones impuestas.

QUIÉN ES ROSANGELA ESPINOZA

Rosángela Espinoza es una personalidad de la televisión y modelo peruana. Saltó a la fama como participante de programas de reality en el año 2012, donde se destacó por su belleza y carisma. Desde entonces, ha participado en varios programas de televisión, y siempre será recordada por haber sido parte del elenco de “Esto es Guerra”, donde ha logrado gran popularidad.

Rosángela se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana y cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Además de su participación en programas de televisión, también ha destacado por seguir avanzando con su carrera profesional mientras realizaba su trabajo en la televisión.

A lo largo de su carrera, Rosángela Espinoza ha generado controversia y ha sido objeto de críticas debido a su participación en reality shows y su estilo de vida mediático. Sin embargo, su carisma y presencia en los medios la han convertido en una figura importante en la industria del entretenimiento en Perú.

QUÉ ES ESTO ES GUERRA

Esto es Guerra es un programa de televisión peruano que pertenece al género de reality de competencia. Fue estrenado en el año 2012 y se ha convertido en uno de los programas más populares y longevos de la televisión peruana. El formato del programa se basa en la participación de dos equipos, conformados por conocidos personajes de la farándula peruana, quienes compiten en diferentes pruebas físicas, mentales y artísticas.

El programa se desarrolla en un ambiente de competencia y rivalidad, donde los participantes se enfrentan en desafíos semanales para acumular puntos y lograr el título de campeones. Las pruebas suelen ser de diversa índole, como circuitos de obstáculos, juegos de conocimiento, bailes y presentaciones artísticas. Además, se incluyen dinámicas de eliminación y nominación, donde los concursantes pueden ser expulsados del programa.

Esto es Guerra ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad debido a su contenido considerado como superficial, violento y sensacionalista. Sin embargo, también cuenta con un gran número de seguidores y se ha consolidado como uno de los programas más vistos en la televisión peruana, generando un impacto significativo en la cultura popular del país.

POR QUÉ LOS REALITY DE COMPETENCIA SON TAN CRITICADOS EN EL PERÚ

Los reality de competencia en el Perú enfrentan críticas por varios motivos. En primer lugar, se les acusa de promover la violencia y el conflicto como estrategia para captar la atención del público. Muchos de estos programas se enfocan en generar confrontaciones entre los participantes, lo que puede llevar a comportamientos agresivos y poco éticos.

Además, se cuestiona la falta de autenticidad y la manipulación de los eventos. Muchos espectadores consideran que los reality shows están guionados y editados de manera que distorsionan la realidad y crean situaciones falsas. Esto genera desconfianza en la veracidad de lo que se muestra y resta credibilidad al formato.

Otro aspecto criticado es la exposición excesiva de los participantes y la invasión a su privacidad. Al ser sometidos a una constante vigilancia y difusión de su vida personal, se argumenta que se vulnera su intimidad y se les expone a situaciones de estrés y presión emocional. Estas críticas señalan que se debe tener mayor consideración hacia el bienestar y la dignidad de los concursantes.