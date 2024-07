La última edición del clásico del fútbol peruano tuvo como vencedor a Universitario de Deportes, quien derrotó por 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Monumental “U” Marathon por la jornada 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este cotejo no estuvo exento de polémica, pues la jugada del segundo gol de los cremas fue objeto de debate en las redes sociales.

Transcurría el minuto 43 del encuentro y Jairo Concha realizó un centro al área blanquiazul, cuya trayectoria no llegó a ser despejado por completo por el equipo rival y terminó entrando al arco, asegurando el segundo tanto para la “U”. Debido a que se sugería un posible fuera de juego del defensor crema Gustavo Dulanto en esta jugada, el juez Kevin Ortega fue llamado al VAR para verificar la acción, pero al final terminó validando el gol.

Aunque muchos cuestionaron la decisión del juez principal del clásico, el ex árbitro FIFA, Winston Reátegui Vela, consideró que Ortega tomó la decisión correcta y así lo dejó saber en sus redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ ES VÁLIDO EL GOL DE JAIRO CONCHA ANTE ALIANZA LIMA, SEGÚN WINSTON REÁTEGUI VELA?

De acuerdo con el ex árbitro FIFA, el segundo gol de Universitario de Deportes es legítimo debido a que Gustavo Dulanto no tuvo participación alguna en la jugada en cuestión, y resaltó además que el defensor no llegó a interferir en las acciones de algún futbolista blanquiazul.

“Gol Válido. El hecho de que un jugador esté adelantado no implica que sea sancionado con Fuera de Juego. Dulanto NO interfiere en el adversario. Excelente la interpretación del VAR, debiendo precisar que si pueden ver el monitor el árbitro y también el asistente, por ser un FJ”, manifestó el ahora comentarista de L1 Max mediante su cuenta de X (antes Twitter).

¿QUÉ DICE LA FIFA SOBRE EL SEGUNDO GOL DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Según Miguel Scime, asesor FIFA y miembro del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF), el segundo gol anotado por el equipo merengue “debió ser anulado”. El especialista argumentó que, aunque el defensa central de la ‘U’, Gustavo Dulanto, no tocó el balón, su posición adelantada y su intento de disputar el balón impactaron en la jugada, lo cual es suficiente para justificar la anulación del gol.

“Cuando parte el balón, el jugador en posición adelantada trata de disputar el balón, ese es su propósito, e intenta jugar claramente una pelota cercana mediante una acción que tiene impacto”, explicó el ex árbitro argentino para Infobae Perú.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRAN UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y ALIANZA LIMA TRAS JUGARSE EL ÚLTIMO CLÁSICO?

Después de la disputa del clásico peruano, la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto experimentó cambios significativos. Universitario de Deportes logró su segunda victoria en tres encuentros, lo que le permitió alcanzar un total de siete puntos y superar a Melgar para alcanzar por el momento el primer lugar de la tabla.

Por otro lado, Alianza Lima se posicionó en la quinta posición con seis puntos. Aunque está empatado en puntos con ADT de Tarma y Los Chankas, el cuadro íntimo se encuentra por debajo de estos equipos debido a que ha jugado un partido más que ellos.

¿CUÁNDO VUELVEN A JUGAR UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y ALIANZA LIMA?

En la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024, Universitario de Deportes deberá viajar a Arequipa para enfrentarse a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA el próximo miércoles 31 de julio. Por otro lado, por esta misma jornada, Alianza Lima chocará un día antes contra Unión Comercio en Lima.

Estos encuentros marcarán una oportunidad importante para ambos equipos de mejorar su posición en la tabla y no alejarse de los primeros lugares. Universitario buscará consolidar su liderato al enfrentarse a un rival exigente, mientras que Alianza Lima intentará sumar puntos cruciales para ascender en la clasificación.