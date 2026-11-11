¿Te has fijado en que las llamadas de voz por internet se cortan justo cuando entras al dormitorio, o que la televisión de la cocina nunca reproduce un vídeo en alta definición sin pausarse? Existe una habitación en la mayoría de las viviendas donde la señal simplemente se degrada o desaparece. No se trata de una casualidad ni de un fallo aleatorio de la proveedora de internet: se debe a las leyes de la física que gobiernan la propagación de las ondas electromagnéticas en interiores.

Entender cómo viaja la señal en un entorno doméstico permite diagnosticar los puntos ciegos y optimizar la cobertura sin necesidad de gastar en equipos innecesarios.

La física detrás del Wi-Fi: cómo se propagan las ondas en el hogar

El Wi-Fi transmite datos mediante ondas de radiofrecuencia (RF) en bandas espectrales no licenciadas, principalmente en las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz (y más recientemente 6 GHz en los estándares Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7). De acuerdo con las guías sobre propagación de señales de la Federal Communications Commission (FCC), el comportamiento de estas ondas electromagnéticas al interactuar con obstáculos del entorno determina la calidad del enlace inalámbrico.

Existen tres fenómenos físicos principales que degradan la intensidad de la señal (Received Signal Strength Indicator o RSSI):

Atenuación: Al atravesar un objeto sólido, parte de la energía de la onda es absorbida y convertida en calor o disipada. Materiales de alta densidad o con conductividad eléctrica actúan como barreras severas. Reflexión: Las ondas chocan contra superficies conductoras o pulidas (como placas metálicas o cristales gruesos) y rebotan, desviándose de su trayectoria recta directa hacia el dispositivo receptor. Refracción y dispersión: La onda cambia de ángulo al pasar por materiales de diferente densidad (como cristales dobles o tanques de agua), fraccionando la potencia de la señal transmitida.

A todo esto se suma la ley de la inversa del cuadrado: la intensidad de una onda electromagnética disminuye exponencialmente con la distancia. Si se duplica el radio de separación respecto al router, la densidad de potencia disponible disminuye a una cuarta parte de su valor original.

El gran enemigo silencioso: materiales de construcción y densidad

No todas las paredes afectan por igual al Wi-Fi. La composición estructural de la vivienda es uno de los factores decisivos en la creación de “zonas muertas”. Manuales técnicos e informes de ingeniería de redes de Cisco Systems clasifican la pérdida de señal (medida en decibelios o dB) según la naturaleza del material que interfiere:

Placa de yeso (Drywall / Pladur): Presenta una atenuación baja (entre 1 y 3 dB por pared), permitiendo el paso de la señal con relativa soltura.

Presenta una atenuación baja (entre 1 y 3 dB por pared), permitiendo el paso de la señal con relativa soltura. Ladrillo estándar y madera: Ocasionan una pérdida moderada (de 3 a 6 dB), lo que reduce perceptiblemente el alcance de la red en bandas de 5 GHz.

Ocasionan una pérdida moderada (de 3 a 6 dB), lo que reduce perceptiblemente el alcance de la red en bandas de 5 GHz. Hormigón armado y concreto: Es uno de los mayores obstáculos para la radiofrecuencia. Las varillas de acero dentro del hormigón forman una especie de “malla de Faraday” parcial que bloquea o atenúa la señal en más de 10 a 15 dB.

Es uno de los mayores obstáculos para la radiofrecuencia. Las varillas de acero dentro del hormigón forman una especie de “malla de Faraday” parcial que bloquea o atenúa la señal en más de 10 a 15 dB. Espejos y cristal blindado: Los espejos tienen una fina capa metálica posterior que refleja masivamente las ondas de radio.

Los espejos tienen una fina capa metálica posterior que refleja masivamente las ondas de radio. Agua y tuberías: El agua absorbe con mucha eficacia la frecuencia de 2,4 GHz (principio similar al funcionamiento de los hornos microondas). Baños, cocinas con tuberías densas o tuberías de calefacción pueden absorber la cobertura de las estancias contiguas.

Diferencias entre la banda de 2,4 GHz y la de 5 GHz

Las redes Wi-Fi modernas operan con tecnología de doble o triple banda. Es fundamental comprender sus características físicas para configurarlas correctamente:

Banda de 2,4 GHz: Posee una longitud de onda más larga. Esto le otorga una superior capacidad de penetración a través de paredes y estructuras sólidas, alcanzando distancias mayores. Su desventaja radica en una menor velocidad de transferencia y mayor congestión por interferencias de aparatos como microondas, monitores de bebé o dispositivos Bluetooth.

Posee una longitud de onda más larga. Esto le otorga una superior capacidad de penetración a través de paredes y estructuras sólidas, alcanzando distancias mayores. Su desventaja radica en una menor velocidad de transferencia y mayor congestión por interferencias de aparatos como microondas, monitores de bebé o dispositivos Bluetooth. Banda de 5 GHz: Posee una longitud de onda más corta. Ofrece un ancho de banda y velocidad de transmisión sustancialmente superiores, ideal para streaming 4K o juegos en línea. Sin embargo, su capacidad para atravesar obstáculos es considerablemente menor y sufre un nivel de atenuación mucho mayor al chocar contra muros.

Si la habitación con fallas se encuentra tras dos o tres paredes pesadas, el dispositivo intentará conectarse a la red de 5 GHz debido a la prioridad del sistema operacional, sufriendo constantes caídas de señal y pérdida de paquetes.

Guía definitiva para ubicar el router en la posición idónea

La ubicación del router determina en gran medida la eficiencia de la infraestructura inalámbrica. Para maximizar la cobertura global, conviene aplicar las siguientes pautas recomendadas por expertos en ingeniería de red:

1. Posición central en tres dimensiones

Los routers convencionales integran antenas omnidireccionales que emiten la señal en forma de esfera orientada hacia afuera. Si el dispositivo se sitúa en un extremo del hogar o junto a una ventana perimetral, la mitad de la potencia electromagnética se proyectará fuera de la vivienda. Se debe buscar el centro geométrico del área donde se requiere cobertura.

2. Elevación sobre el nivel del suelo

Evita colocar el equipo en el piso o dentro de un mueble cerrado. Colócalo a una altura media-alta (aproximadamente entre 1,20 y 1,80 metros), librando la altura de sofás, mesas y electrodomésticos para minimizar la atenuación temprana.

3. Mantenlo alejado de interferencias electromagnéticas

No instales el router cerca de otros equipos electrónicos que emitan en la misma banda o generen ruido electromagnético. Mantén un radio de separación respecto a hornos microondas, altavoces inalámbricos, bases de teléfonos fijos y televisores.

4. Orientación correcta de las antenas externas

Si el router posee antenas orientables, colócalas en un ángulo perpendicular entre sí (una en posición vertical y otra en posición horizontal). La mayoría de los clientes inalámbricos (portátiles, teléfonos) reciben la señal con mayor potencia cuando la orientación de la antena emisora coincide con la del receptor (polarización electromagnética).

5. Configuración de banda y canalización

En zonas con cobertura límite, configura los dispositivos para utilizar la banda de 2,4 GHz. Asimismo, ajusta el canal de emisión mediante el panel de administración del router a canales no superpuestos (como 1, 6 o 11 en 2,4 GHz) para reducir la interferencia producida por las redes vecinas.