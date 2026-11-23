Hay momentos en que entra el estribillo esperado, sube la intensidad de las cuerdas o cambia de golpe una armonía, y el cuerpo reacciona antes de que podamos explicarlo: se eriza la piel, corre un hormigueo por la nuca o la espalda y el pecho se contrae por un segundo. En psicología y neurociencia ese fenómeno se conoce como frisson (o escalofrío musical). No ocurre en todo el mundo con la misma frecuencia ni con la misma fuerza. Investigaciones vinculadas a la Universidad del Sur de California (USC) y trabajos publicados en Social Cognitive and Affective Neuroscience apuntan a que detrás de ese sacudón físico hay una arquitectura cerebral particular y una comunicación muy fluida entre sonido, recompensa y emoción.

Qué es el frisson musical y cómo se mide en el laboratorio

A diferencia de un simple gusto por una melodía, el frisson combina dos planos: una descarga corporal perceptible y una sensación estética profunda. Quienes lo experimentan suelen describir un hormigueo que baja desde el cuero cabelludo o el cuello hacia la columna, piel de gallina o un nudo breve en la garganta.

En los estudios de laboratorio, los investigadores no se quedan solo con lo que dice el voluntario. Suelen registrar respuestas fisiológicas objetivas mientras la persona escucha fragmentos musicales elegidos por ella misma, incluidos los pasajes donde suele sentir ese pico emocional. Entre los indicadores habituales figuran cambios en la conductancia de la piel (ligeras variaciones en la sudoración microscópica vinculadas a la activación autonómica) y modificaciones en la frecuencia cardíaca o los intervalos entre latidos. Al cruzar esos datos corporales con neuroimagen, el escalofrío deja de verse como una rareza poética y pasa a observarse como un evento neurofisiológico concreto.

Lo que muestran la resonancia magnética funcional y la conectividad cerebral

Cuando escuchamos música, la señal acústica entra por el oído y pasa por circuitos auditivos, pero el salto emocional depende de cómo dialogan esas áreas con redes encargadas del placer, la valoración afectiva y la regulación emocional. En los estudios publicados en Social Cognitive and Affective Neuroscience y en el trabajo de investigadores asociados al entorno de la USC —como Matthew Sachs y colaboradores—, se ha examinado precisamente por qué unas personas tienen escalofríos musicales de forma recurrente y otras casi nunca.

Las técnicas de neuroimagen, tanto funcionales como de tractografía por difusión para observar fibras de sustancia blanca, señalan que quienes reportan frisson con facilidad presentan un mayor volumen o conectividad estructural entre zonas auditivas (como el giro temporal superior posterior) y regiones vinculadas al procesamiento emocional y de recompensa, entre ellas la ínsula anterior y la corteza prefrontal medial. En términos sencillos: el puente físico entre oír un cambio musical y sentir su carga afectiva está más densamente cableado.

Además, la literatura de resonancia magnética funcional sobre placer y escalofríos musicales ha asociado estos picos con la participación de circuitos de recompensa —como el estriado ventral— junto con áreas como la corteza cingulada anterior y la ínsula, mientras que en ciertos momentos se observan modulaciones en estructuras ligadas a la respuesta emocional y la memoria, como la amígdala o el hipocampo. El resultado es una mezcla singular: anticipación, sorpresa armónica y recompensa ocurren casi al mismo tiempo.

Por qué no todos sentimos lo mismo ante la misma canción

Que dos personas escuchen exactamente el mismo tema y una termine con la piel erizada mientras la otra apenas asiente tiene varias explicaciones que se suman, sin anularse entre sí:

Cableado y eficiencia comunicativa: Si las conexiones entre la corteza auditiva y las áreas emocionales transportan señales con mayor eficiencia, la música tiene un acceso más directo a los sistemas afectivos.

Si las conexiones entre la corteza auditiva y las áreas emocionales transportan señales con mayor eficiencia, la música tiene un acceso más directo a los sistemas afectivos. Apertura a la experiencia: En encuestas y estudios sobre respuesta estética musical suele aparecer una relación positiva entre los escalofríos y el rasgo de apertura a la experiencia, es decir, la inclinación a buscar sensaciones nuevas, matices complejos o estados emocionales intensos.

En encuestas y estudios sobre respuesta estética musical suele aparecer una relación positiva entre los escalofríos y el rasgo de apertura a la experiencia, es decir, la inclinación a buscar sensaciones nuevas, matices complejos o estados emocionales intensos. Formación e implicación musical: Quienes han tenido práctica musical o prestan atención más fina a la estructura de una obra a veces detectan antes los giros de tensión y resolución, aunque no es un requisito indispensable para sentir frisson.

Quienes han tenido práctica musical o prestan atención más fina a la estructura de una obra a veces detectan antes los giros de tensión y resolución, aunque no es un requisito indispensable para sentir frisson. Contexto y memoria personal: Una canción nunca llega a un cerebro vacío. Si un acorde se asocia con una etapa vital, un viaje o un estado de ánimo particular, la carga emocional previa multiplica el impacto del estímulo.

Qué nos enseña este fenómeno sobre emociones y bienestar

Estudiar por qué una canción provoca escalofríos sirve para algo más que satisfacer la curiosidad de melómanos. La música ofrece un escenario seguro para experimentar emociones potentes —incluso tristeza o nostalgia— sin el peligro real que desencadenaría una amenaza física o una pérdida concreta. Por eso, para muchas personas, escuchar una pieza clave funciona como regulador del ánimo o vía de desahogo.

Al mismo tiempo, conviene mantener la prudencia científica. Tener más o menos escalofríos al oír música no convierte a nadie en “superior” ni diagnostica un problema si no ocurren; simplemente refleja variaciones naturales en cómo cada cerebro procesa los estímulos estéticos y afectivos. A medida que refinan las técnicas de imagen cerebral, la neurociencia sigue usando la música como una ventana privilegiada para entender cómo un patrón de ondas sonoras puede convertirse en una emoción que se siente en todo el cuerpo.