Tirar del cable o apagar la zapatilla de golpe parece un trámite de dos segundos. A veces sale bien. Otras veces, enciendes al día siguiente y el sistema se queda colgado, tarda una eternidad en cargar o te avisa de que un archivo está dañado.

Quienes jugamos a diario en PC o consola tendemos a confiarnos porque los equipos actuales aguantan más que los de hace quince años. Sin embargo, cortar la corriente mientras el sistema sigue trabajando no es neutro. Según las pautas de soporte de PlayStation, Xbox y Microsoft, interrumpir el suministro eléctrico de golpe afecta directamente a la integridad de los datos y a la forma en que el almacenamiento gestiona la información.

Qué pasa dentro del sistema de archivos cuando se va o cortas la luz

Cada vez que guardas una partida, instalas un parche de veinte gigas o dejas que el sistema ordene archivos en segundo plano, hay operaciones abiertas. No todo lo que ves en pantalla ocurre al instante; parte queda pendiente en memoria o en cola de escritura.

En Windows, el sistema de archivos lleva el control de dónde empieza y termina cada archivo, además de permisos y registros internos. Si se corta la luz justo cuando se están actualizando esas estructuras o escribiendo datos del sistema, pueden quedar referencias rotas. El resultado suele verse en forma de errores al iniciar, archivos que no abren, fallos en programas o la necesidad de lanzar reparaciones de inicio.

En consolas como PlayStation y Xbox el mecanismo de base es parecido en lo que respecta a la coherencia de datos. Si apagas de golpe mientras se guarda progreso o se aplica una actualización, la consola puede toparse con datos corruptos, cierres de juegos o bases de datos desordenadas que obligan a entrar en modo seguro y reconstruirlas.

¿De verdad sufren los discos SSD si desconectas a lo bruto?

Con los discos mecánicos antiguos el miedo clásico era que el cabezal tocara el plato. En un SSD no hay piezas móviles, pero sí hay electrónica sensible: una controladora, memoria caché y una tabla interna (conocida como FTL) que traduce las direcciones lógicas a las celdas de memoria NAND.

Cuando desconectas el equipo en plena actividad, la información que estaba en caché o pendiente de reubicar en la tabla interna puede no quedar registrada como corresponde. Eso no significa que el SSD se rompa de inmediato en cada descuido, pero sí aumenta el riesgo de corrupción lógica, archivos que desaparecen o errores al leer ciertos sectores.

A eso se suma la fuente de alimentación, ya sea la interna de la consola o la del PC. Cortar en seco y volver a enchufar o encender enseguida mete picos y transiciones eléctricas que no le hacen ningún favor al circuito, sobre todo si en casa hay variaciones de voltaje.

Fallos típicos que aparecen después de un corte brusco

No siempre el desastre es una pantalla negra inmediata. A veces el problema asoma horas después o en el siguiente reinicio:

Arranques más lentos de lo normal o pantallas de carga que se estiran sin motivo.

Mensajes de error del sistema, discos que tardan en aparecer o reinicios inesperados.

Partidas guardadas corruptas, mods o complementos rotos y descargas a medio terminar que dan fallo.

Apagones repentinos poco después de encender, algo que conviene revisar para descartar fallos de fuente o temperatura.

Si te pasa algo de esto tras un apagón o un tirón de cable, lo mejor es no seguir descargando ni moviendo archivos pesados hasta comprobar qué está fallando.

Hábitos sencillos para no perder horas de juego ni datos

Cuidar el equipo no requiere rituales complicados. Basta con evitar los peores momentos y darle un respiro al sistema:

Apaga siempre desde el menú: Cierra el juego o los programas y usa la opción de apagar de Windows o de la consola para que se cierren procesos y se vacíe la caché.

Cierra el juego o los programas y usa la opción de apagar de Windows o de la consola para que se cierren procesos y se vacíe la caché. Nunca cortes una actualización: Si el sistema o la consola están actualizando software o firmware, espera a que terminen y reinicien por sí solos.

Si el sistema o la consola están actualizando software o firmware, espera a que terminen y reinicien por sí solos. No corras tras un apagón: Si se fue la luz en casa, espera un poco antes de volver a encender o reconectar para no recibir de lleno un golpe de tensión al volver el servicio.

Si se fue la luz en casa, espera un poco antes de volver a encender o reconectar para no recibir de lleno un golpe de tensión al volver el servicio. Haz copias de seguridad: Usa el guardado en la nube cuando esté disponible o respalda tus archivos importantes en otra unidad antes de tocar reparaciones del sistema.

Usa el guardado en la nube cuando esté disponible o respalda tus archivos importantes en otra unidad antes de tocar reparaciones del sistema. Revisa cómo enchufas el equipo: Un buen protector contra sobretensiones —o un SAI si los cortes son habituales— ayuda a amortiguar problemas eléctricos.

Al final, apagar bien tu consola o tu PC es una costumbre mínima que te ahorra dolores de cabeza grandes: protege el sistema operativo, cuida el comportamiento de tus SSD y mantiene a salvo tus partidas y archivos.