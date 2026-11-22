Es una sensación universal: los veranos de la infancia parecían eternos, mientras que hoy un año entero parece esfumarse entre un parpadeo y otro. Aunque solemos atribuir este fenómeno a las responsabilidades de la vida adulta o a la rutina, la ciencia ha demostrado que existe una explicación física y biológica mucho más profunda detrás de esta percepción.

De acuerdo con las investigaciones del profesor Adrian Bejan, catedrático de ingeniería mecánica en la Universidad de Duke, la forma en que experimentamos el paso del tiempo no es un simple truco psicológico, sino el resultado directo del envejecimiento físico de nuestro cerebro y de cómo procesamos las imágenes visuales.

La física detrás del reloj biológico y la percepción temporal

Para entender por qué el tiempo parece acelerarse, primero debemos diferenciar entre el tiempo del reloj (medido de manera uniforme en segundos, minutos y horas) y el tiempo mental (la secuencia de imágenes y estímulos que nuestro cerebro percibe y registra).

En un estudio publicado en la revista científica European Review, el profesor Adrian Bejan argumenta que la mente humana mide el tiempo a través de la frecuencia con la que procesa nuevas imágenes mentales. Cuando somos jóvenes, nuestro cerebro es capaz de recibir, procesar y almacenar una enorme cantidad de estímulos visuales por segundo. Debido a que ocurren tantas cosas nuevas en un periodo corto según el reloj convencional, nuestra mente siente que ha transcurrido mucho tiempo.

Sin embargo, a medida que cumplimos años, la velocidad a la que nuestro cerebro adquiere y procesa estas imágenes disminuye drásticamente. Al capturar menos “fotogramas” mentales por minuto, el reloj físico sigue avanzando al mismo ritmo, pero nuestra percepción subjetiva siente que las horas y los días se comprimen.

El envejecimiento de las redes neuronales y las señales eléctricas

La base de la teoría de Bejan radica en la anatomía y la física del sistema nervioso. El cerebro funciona como una compleja red de cables por donde viajan impulsos eléctricos desde los órganos sensoriales —principalmente los ojos— hasta la corteza cerebral, donde se construyen las imágenes mentales.

Con el paso de los años, esta red neuronal experimenta dos cambios físicos inevitables:

Degradación de las vías neuronales: Al igual que cualquier estructura física sujeta al desgaste, las neuronas y las fibras nerviosas envejecen, perdiendo eficiencia en la transmisión de señales.

Al igual que cualquier estructura física sujeta al desgaste, las neuronas y las fibras nerviosas envejecen, perdiendo eficiencia en la transmisión de señales. Aumento de la longitud y complejidad: A medida que crecemos y nos desarrollamos, el tamaño físico de nuestro cerebro y la complejidad de sus conexiones aumentan, lo que obliga a las señales eléctricas a recorrer caminos más largos y intrincados.

Esta combinación hace que los impulsos eléctricos encuentren mayor resistencia y tarden más en llegar a su destino. En términos simples, el “procesador” central de nuestro cuerpo se vuelve más lento con la edad, reduciendo la cantidad de imágenes mentales que somos capaces de registrar en un mismo lapso.

El papel de los movimientos oculares sacádicos en la memoria

Uno de los hallazgos más fascinantes señalados por Bejan en su publicación en European Review tiene que ver con los movimientos sacádicos: los saltos rápidos e involuntarios que realizan nuestros ojos varias veces por segundo para escanear el entorno y fijar la vista en distintos puntos de interés.

Entre cada movimiento sacádico, el cerebro procesa la información visual capturada. En los bebés y niños pequeños, estos intervalos de fijación son sumamente breves; sus ojos se mueven constantemente y su cerebro procesa nuevas escenas a una velocidad vertiginosa. Por el contrario, en los adultos y personas mayores, el tiempo entre un movimiento ocular y otro se alarga.

Al realizar menos movimientos sacádicos por minuto, un adulto captura considerablemente menos escenas visuales nuevas que un niño durante el mismo día. Para la mente, menos imágenes registradas equivalen a menos eventos ocurridos, generando esa sensación de que la jornada terminó antes de haber empezado.

Rutina, novedad y el almacenamiento de recuerdos

A la ralentización física del procesamiento neuronal se suma un factor clave relacionado con la memoria episódica y la novedad. Durante la infancia y la juventud, casi todas las experiencias son inéditas: el primer día de clases, aprender a montar en bicicleta, conocer lugares nuevos o experimentar emociones por primera vez.

El cerebro humano está diseñado para prestar especial atención a lo desconocido, codificando estos eventos con gran nivel de detalle. Al mirar hacia atrás, esa alta densidad de recuerdos nuevos crea la ilusión de que esa etapa duró muchísimo tiempo.

En la edad adulta, en cambio, gran parte de nuestros días transcurren en piloto automático. Las rutas al trabajo, las tareas diarias y los entornos familiares apenas representan un reto cognitivo. Como el cerebro no necesita gastar energía registrando información repetitiva, descarta esos momentos y almacena muy pocos recuerdos nuevos, haciendo que meses enteros parezcan haber pasado en un instante.

¿Es posible desacelerar nuestra percepción del tiempo?

Aunque no podemos detener el envejecimiento biológico de nuestras neuronas, comprender cómo funciona el tiempo mental nos ofrece herramientas prácticas para combatir la sensación de que la vida se nos escapa de las manos:

Romper la rutina diaria: Introducir pequeños cambios, como tomar una ruta distinta, probar comidas nuevas o cambiar el orden de las actividades cotidianas, obliga al cerebro a salir del piloto automático y registrar nuevas imágenes. Aprender habilidades complejas: Estudiar un idioma, tocar un instrumento musical o practicar un deporte nuevo estimula la neuroplasticidad y exige una mayor atención consciente. Viajar y explorar entornos desconocidos: Estar en un lugar nuevo dispara la frecuencia de los movimientos oculares y la captura de estímulos visuales, replicando en cierta medida la intensidad perceptiva de la juventud. Reducir el consumo pasivo de pantallas: Pasar horas deslizando contenido repetitivo en el teléfono anestesia la atención y reduce la creación de recuerdos significativos.

En definitiva, el tiempo no corre más rápido en el calendario, pero nuestra mente sí cambia la forma en que lo registra. Mantener la curiosidad activa y exponer al cerebro a experiencias novedosas es la mejor estrategia científica para volver a sentir que los días tienen mucho más por ofrecer.